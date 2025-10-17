“Todavía hay mucha variabilidad”: vigilan onda tropical en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) mantiene bajo vigilancia una onda tropical al este del Caribe que, de continuar con su trayectoria actual, se movería al sur de Puerto Rico durante los próximos días.

“Estamos al norte del área de posible desarrollo. Todavía hay mucha variabilidad en los modelos. Se espera que pase al sur. Ahora bien, ¿qué pase después de eso si se forma o no? Todavía no lo sabemos", explicó la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Se espera que vaya aproximándose a la cuenca del Caribe, pero al momento es bajo (el porciento de desarrollo). Mientras se vaya moviendo, podría haber un aumento en los aguaceros y ráfagas de viento. Pero hay que contiunuar monitoreando las condiciones. Todavía la temporada de huracanes no ha acabado”, señaló.

De acuerdo con el CNH, la onda se encuentra a más de 1,000 millas al este de las Islas de Barlovento.

El sistema se mueve hacia el oeste a unas 15 a 20 millas por hora y, aunque su desarrollo ciclónico sigue siendo limitado —10% en 48 horas y 30% en siete días—, podría mostrar un aumento gradual en su organización durante los próximos días.

En cuanto a las condiciones del tiempo para este sábado, Novoa resaltó que un frente estacionario al noreste de Puerto Rico mantendrá condiciones variables sobre la región, con abundante nubosidad y desarrollo disperso de aguaceros y tronadas, especialmente en horas de la tarde.

Según la meteoróloga, el riesgo de calor permanece limitado por la cobertura de nubes, aunque no se descarta que los índices de calor sobrepasen los 100 grados Fahrenheit en algunos sectores.

El desarrollo de aguaceros y tronadas dependerá de la cantidad de nubosidad y del calor diurno.