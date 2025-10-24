Opinión
24 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tormenta tropical Melissa continúa distante, pero su influencia mantiene condiciones húmedas sobre Puerto Rico

Se espera la mayor actividad de lluvia para el este y sur

24 de octubre de 2025 - 9:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen satelital de la tormenta tropical Melissa. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque la tormenta tropical Melissa permanece distante de Puerto Rico, su influencia en los vientos continúa arrastrando humedad tropical hacia la región, provocando este viernes un patrón de condiciones variables y nubladas sobre la isla.

Según la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, los vientos asociados al sistema están trayendo humedad del sureste, lo que mantiene un ambiente propicio para el desarrollo de aguaceros de rápido movimiento y tronadas esporádicas.

La científica precisó que se espera la mayor actividad de lluvia para el este y sur de Puerto Rico, donde el riesgo de inundaciones se mantiene elevado. En cambio, para la zona norte el riesgo es limitado.

Zayas informó que la tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente, pero los pronósticos apuntan a que podría alcanzar fuerza de huracán para la tarde del sábado, mientras continúa su movimiento hacia el oeste.

“Se espera que llegue a huracán intenso que es categoría tres o más cerca de Jamaica. Ya luego del día 3 en adelante, la incertidumbre continúa un poco amplia. Pero debe estar cercano a alguna de esas áreas ya sea al sur de Cuba o sobre Jamaica. Va a ser bastante problemático para ellos. Se esperan bastante lluvias y vientos”, explicó la meteoróloga.

En cuanto a posibles impactos indirectos sobre Puerto Rico, Zayas señaló que dependerá de qué tanto el sistema se moverá al norte o al oeste.

“Pero lo que se va a largo plazo independientemente son días húmedos para nosotros debido a los vientos del sureste. Esa influencia va a mantener humedad sobre Puerto Rico sobre lo normal. Vamos a continuar viendo aguaceros y tronadas casi diariamente. Por ahora, ese es el panorama”, anticipó.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
