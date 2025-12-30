“Un año nuevo mojado”: a horas de despedir el 2025, así se perfila el tiempo

Mientras muchos afinan los preparativos para despedir el 2025, las personas podrán disfrutar, este martes, de condiciones mayormente estables y temperaturas agradables, aunque el peligro en las playas se mantiene.

“Hoy será un día bastante bonito. En la mañana, podría registrarse alguna actividad limitada en sectores del este y norte, pero nada significativo”, informó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

En cuanto a las condiciones marítimas y costeras, indicó que la energía de una marejada del norte mantiene un riesgo alto de corrientes marinas para todo el litoral norte y la isla-municipio de Culebra hasta al menos el miércoles por la mañana.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Exhortamos a los locales y turistas que se mantengan fuera del agua ya que estas corrientes son amenazantes y no queremos vidas que lamentar en este fin de año y comienzo de 2026″, destacó.

PUBLICIDAD

En momentos en que muchos sectores aún disfrutan del friíto navideño, la científica comunicó que las temperaturas continuarán agradables, aunque no tan frescas como en los pasados días.

“Irán aumentando gradualmente y debido a humedad tropical se sentirán un poco más calientes y como pegajosas”, explicó.

Anoche, algunos pueblos gozaron nuevamente de ese clima fresco, siendo Adjuntas el municipio que registró las temperaturas más bajas con una mínima de 46 grados Fahrenheit. Luego, le siguió Vega Baja y Aibonito con mínimas de 57 grados Fahrenheit.

¿Lloverá en Despedida de Año y Año Nuevo?

De cara al esperado último día del año, Rivera informó que las condiciones del tiempo serán variables, puesto a que la cercanía de una vaguada del oeste aumentará la actividad de aguaceros y tronadas a través de toda la isla.

“Vamos a tener un año nuevo mojado. Aquellas personas que vayan a tener actividad con pirotecnia en la noche del 31 sepan que va a haber nubosidad en sectores del país. Quizás no tengamos lluvia, pero sí nubosidad”, señaló.

Sin embargo, la meteoróloga comunicó que la mayor actividad de lluvia asociada a la vaguada debería registrarse el 1 de enero de 2026.