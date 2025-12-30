Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Un año nuevo mojado”: a horas de despedir el 2025, así se perfila el tiempo

Si tienes actividades planificadas, toma nota del pronóstico que anticipa lluvias y condiciones marítimas peligrosas

30 de diciembre de 2025 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La energía de una marejada del norte mantiene un riesgo alto de corrientes marinas. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Mientras muchos afinan los preparativos para despedir el 2025, las personas podrán disfrutar, este martes, de condiciones mayormente estables y temperaturas agradables, aunque el peligro en las playas se mantiene.

RELACIONADAS

“Hoy será un día bastante bonito. En la mañana, podría registrarse alguna actividad limitada en sectores del este y norte, pero nada significativo”, informó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

En cuanto a las condiciones marítimas y costeras, indicó que la energía de una marejada del norte mantiene un riesgo alto de corrientes marinas para todo el litoral norte y la isla-municipio de Culebra hasta al menos el miércoles por la mañana.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

“Exhortamos a los locales y turistas que se mantengan fuera del agua ya que estas corrientes son amenazantes y no queremos vidas que lamentar en este fin de año y comienzo de 2026″, destacó.

En momentos en que muchos sectores aún disfrutan del friíto navideño, la científica comunicó que las temperaturas continuarán agradables, aunque no tan frescas como en los pasados días.

“Irán aumentando gradualmente y debido a humedad tropical se sentirán un poco más calientes y como pegajosas”, explicó.

Anoche, algunos pueblos gozaron nuevamente de ese clima fresco, siendo Adjuntas el municipio que registró las temperaturas más bajas con una mínima de 46 grados Fahrenheit. Luego, le siguió Vega Baja y Aibonito con mínimas de 57 grados Fahrenheit.

¿Lloverá en Despedida de Año y Año Nuevo?

De cara al esperado último día del año, Rivera informó que las condiciones del tiempo serán variables, puesto a que la cercanía de una vaguada del oeste aumentará la actividad de aguaceros y tronadas a través de toda la isla.

“Vamos a tener un año nuevo mojado. Aquellas personas que vayan a tener actividad con pirotecnia en la noche del 31 sepan que va a haber nubosidad en sectores del país. Quizás no tengamos lluvia, pero sí nubosidad”, señaló.

Sin embargo, la meteoróloga comunicó que la mayor actividad de lluvia asociada a la vaguada debería registrarse el 1 de enero de 2026.

“Se concentraría en sectores del norte y oeste, aunque no se descartan aguaceros en otros lados”, agregó.

Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: