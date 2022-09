El llamado de agencias estatales y municipales es unísono: mantenerse fuera de las playas durante esta semana por fuertes marejadas que podrían provocar olas rompientes de hasta 15 pies de alto en la costa norte de Puerto Rico.

Este evento, que ya ha comenzado a sentirse y que se espera que impacte hasta el jueves, es producto de los remanentes del huracán Earl y un frente que se encuentra al norte de las Antillas.

“Esta semana, no es el momento para ir a la playa. Las condiciones del mar van a estar peligrosas... Hacemos un llamado para que no arriesgue su vida ni la de los rescatistas”, exhortó el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa Filomeno, en declaraciones escritas a la prensa.

“Como siempre digo, no queremos retomar el tema de personas ahogadas por las fuertes corrientes. Recuerde que no importa si sabe nadar o no. No queremos otra desgracia en nuestras playas. No queremos a nadie en el agua”, agregó el experimentado rescatista.

San Juan toma medidas

Por su parte, el director de la Oficina para el Manejo de Emergencias de San Juan, Carlos Acevedo, indicó que tomaron medidas para poder atender posibles incidentes o inundaciones costeras que puedan surgir.

“Cuando más nos puede perjudicar o afectar es hoy desde las 10:40 de la noche hasta mañana en la mañana. Aunque trabajamos 24 horas, reforzamos el turno de la mañana con una unidad adicional para que se mantenga fija entre el Último Trolley y Condado. Nos mantenemos más activos en esas áreas”, detalló.

Entre las comunidades que se podrían ver afectadas, Acevedo mencionó: Santa Teresita, Punta Las Marías, Último Trolley y Condado.

Asimismo, adelantó que le enviarán un correo electrónico a los hoteles de la capital para que orienten a los turistas que las condiciones de las playas no están para bañistas.

“No recomendamos que hoy y mañana se utilicen las playas del norte por esta marejada alta, no es seguro para bañistas ni nautas”, puntualizó.

Sobre el balneario del Escambrón, que es administrado por Recreación y Deportes municipal, el funcionario apuntó que, de momento, no será cerrado al público, ya que el pico en San Juan sería durante la noche.

“Se analizará en la mañana y, si hay muchas corrientes, se toma la decisión... Allí hay salvavidas que siempre orientan”, sostuvo.

El Nuevo Día se comunicó con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para conocer si cerrarán algún balneario, pero, al momento de publicar la historia, no se había recibido una respuesta.

Por otro lado, al igual que en San Juan, Correa Filomeno apuntó que están en comunicación con otras fuerzas de seguridad como el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía y la Guardia Costera.

Los funcionarios públicos instaron a la ciudadanía a estar pendiente a los boletines oficiales del Servicio Nacional de Meteorología para estar informados.

Para reportar cualquier emergencia, los ciudadanos pueden llamar o enviar un mensaje de texto al 9-1-1 para solicitar asistencia de las agencias correspondientes.