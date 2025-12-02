Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vaguada en superficie provocará aumento en la actividad de aguaceros y tronadas en la isla

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, además, advirtió sobre un riesgo moderado de corrientes marinas

2 de diciembre de 2025 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de lluvias en la zona metro. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una vaguada en la superficie provocará este martes un aumento en la actividad de aguaceros y tronadas en algunas zonas de Puerto Rico, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

“Tenemos este aumento en la actividad de aguaceros por una vaguada en la superficie. Con esta vaguada, esperamos un aumento en el potencial de lluvia -que ya lo estamos viendo- a través de nuestra zona”, explicó la meteoróloga del SNM, María Novoa.

Indicó, además, que las lluvias podrían resultar inoportunas para los conductores en el noreste de la isla. “Ese es el patrón que vemos durante la mañana”, comentó la científica en entrevista con El Nuevo Día.

En horas de la tarde, detalló, se esperan aguaceros y tronadas a través de la zona montañosa, aunque podrían moverse hacia el sur. Por tanto, mencionó que el riesgo de inundaciones se mantiene limitado.

“Eso no significa que no pudiéramos observar acumulación de agua en las carreteras y áreas de pobre drenaje, y también en zonas urbanas. Tampoco se descarta que haya una inundación localizada porque los vientos se debilitan y eso hace que los aguaceros sean más estacionarios”, aseveró Novoa a este medio.

Con relación a las temperaturas, detalló que “no hay un riesgo presente de calor”.

“Estamos entrando en la temporada del invierno meteorológico y vemos como poco a poco (el calor) ha ido disminuyendo para entrar a las temperaturas de la temporada”, dijo.

Riesgo moderado de corrientes marinas

En cuanto a las condiciones marítimas, precisó que hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la zona norte y este de Puerto Rico, incluyendo Culebra.

“Es importante destacar que, aunque el riesgo sea moderado, no se descarta corrientes marinas a través de esas playas. Así que siempre se debe ejercer precaución e ir a una playa donde haya salvavidas”, enfatizó la meteoróloga.

A tales fines, precisó que se anticipa un oleaje de entre cuatro y seis pies en el Atlántico, y de tres a cinco pies en las aguas del Caribe. No obstante, en las playas con riesgo moderado de corrientes marinas se espera un oleaje de cuatro a cinco pies, puntualizó.

