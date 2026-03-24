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Variable el tiempo: lluvias pasajeras y riesgo moderado de corrientes marinas persisten en las playas de la isla

Pese a que las condiciones irán mejorando, no se descarta la posibilidad de tronadas aisladas

24 de marzo de 2026 - 7:42 AM

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Lluvias en el área de Hato Rey.
En la tarde se espera el desarrollo de aguaceros desde el interior hacia el oeste de la isla. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque el sistema frontal se retira gradualmente de la región, el tiempo en Puerto Rico continuará inestable este martes con lluvias pasajeras y un riesgo moderado de corrientes marinas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga Glorianne Rivera, del SNM, explicó que durante horas de la mañana se anticipan lluvias ligeras, principalmente en municipios del norte, mientras que en la tarde se espera el desarrollo de aguaceros desde el interior hacia el oeste de la isla.

Pese a que las condiciones irán mejorando, no se descarta la posibilidad de tronadas aisladas. Asimismo, se mantiene un riesgo limitado de inundaciones urbanas y pavimento mojado.

Rivera indicó que este patrón de tiempo variable podría persistir durante los próximos días, con temperaturas que se mantendrán en los bajos a medios 80 grados Fahrenheit.

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En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre tres a cinco pies de altura a través de todas las aguas locales. De igual forma, persiste un riesgo moderado de corrientes marinas.

No obstante, la meteoróloga adelantó que se espera la llegada de una marejada a partir de la noche del domingo, lo que provocará un deterioro en las condiciones del mar para Semana Santa.

Ante este panorama, el SNM exhortó a bañistas y turistas a ejercer precaución y a mantenerse atentos a las condiciones antes de entrar al agua.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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