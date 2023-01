El Día de Reyes que se celebrará mañana, viernes, podría ser húmedo para varios pueblos de Puerto Rico, mayormente en la mitad este, debido a que la inestabilidad de una vaguada en niveles altos de la atmósfera podría prevalecer hasta entonces.

Esas condiciones incluyen el desarrollo de aguaceros y tronadas durante este jueves, víspera de Reyes, por lo que durante la noche, durante la tradicional estampa en la que niños y niñas buscan grama para los camellos, podrían moverse lluvias pasajeras sobre la isla.

El meteorólogo Carlos Anselmi Molina, quien labora en el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, dijo, sin embargo, a El Nuevo Día que el día con más precipitación fue ayer, miércoles, por lo que entre este jueves y mañana el volumen de precipitación será menor.

“Las condiciones continúan bien inestables y seguirán de esa manera, por lo menos, hasta mañana. Parece que vamos a tener un Día de Reyes mojado. La mitad este debería observar la mayor cantidad de lluvia”, precisó el experto vía telefónica.

En concreto, sería un patrón relativamente similar al de ayer, miércoles, pero con menos intensidad y frecuencia de lluvias.

Estimados del radar Doppler de Puerto Rico (TJUA WSR-88D) establecen que la porción de la isla que más lluvia acumuló ayer fue el noreste con un rango entre 1 a 2 pulgadas, aunque áreas aisladas tuvieron valores más altos.

La razón por la que no se acumularon más de dos pulgadas generalizadas es el viento, que se ha mantenido soplando por encima de las 15 millas por hora, lo que implica que las nubes no permanecen por tiempos prolongados sobre tierra.

El pronóstico de lluvia acumulada para las próximas 48 horas (entre las 6:00 a.m. del 5 de enero hasta las 6:00 a.m. del 7 de enero) sugiere valores entre media a pulgada y media de lluvia, siendo la porción del este-noreste la de mayor acumulación. Sin embargo, no se descarta que áreas aisladas alcancen hasta dos pulgadas de lluvia, dependiendo de la duración de los aguaceros sobre tierra.

“Para el fin de semana, las condiciones mejoran, porque la vaguada se va a debilitar. Pero seguirá en el área produciendo inestabilidad y por eso no se puede descartar la formación de tronadas y lluvia fuerte. La llegada de parchos de humedad arrastrados por el viento podría causar períodos de lluvia, en ocasiones”, anticipó Anselmi Molina.

En cuanto a temperaturas, el meteorólogo apuntó que las máximas podrían estar en los medios 80 grados Fahrenheit (°F) en áreas costeras en el norte y este, mientras que en el sur y sureste podrían alcanzar los altos 80 °F. Áreas elevadas en la montaña podrían experimentar temperaturas máximas entre los medios a altos 70 °F.

Asimismo, advirtió que el oleaje sigue picado en las aguas locales con un rango entre 5 a 7 pies, por lo que se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta las 2:00 a.m. del sábado.

El oleaje podría ascender en ocasiones a los 9 pies, mientras que el viento fluctuará entre 15 a 20 nudos, con ráfagas de hasta 30 nudos. El riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para la mayoría de las costas en la isla.

Acerca de las posiciones del sol, el amanecer fue a las 6:58 a.m., mientras que la puesta del sol debe darse a las 6:02 p.m. El mediodía solar debe concretarse a las 12:29 p.m.