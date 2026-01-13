Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Vas para las SanSe? Así estará el tiempo esta semana

Si deseas participar de las tradicionales fiestas, toma nota del pronóstico para que las disfrutes al máximo

13 de enero de 2026 - 8:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por el momento, la isla continúa bajo la influencia de una alta presión en superficie. (alexis.cedeno)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Mientras las calles del Viejo San Juan se preparan para llenarse de música, baile y miles de visitantes por las Fiestas de la Calle San Sebastián, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que el la celebración llegará acompañada de aguaceros pasajeros y un deterioro en las condiciones marítimas.

RELACIONADAS

Según la meteoróloga Glorianne Rivera, este martes, se anticipan aguaceros pasajeros en la tarde en sectores del interior y hacia el oeste de Puerto Rico, con un riesgo limitado de inundaciones.

Por el momento, la isla continúa bajo la influencia de una alta presión en superficie, por lo que no será hasta finales de la semana cuando se observe un cambio más marcado en las condiciones del tiempo con la cercanía de un sistema frontal.

“El frente frío traería aguaceros pasajeros en la mañana y actividad en la tarde. Quizás aumente un poco la frecuencia de aguaceros. Sabemos que para el fin de semana tenemos las fiestas de las Sanse. Van a ser un poco lluviosas con aguaceros molestosos, pero nada significativo”, anticipó la meteoróloga.

Las tradicionales fiestas se extienden del jueves, 15 de enero al domingo, 18.

No obstante, el mayor riesgo estará en el mar. Este martes, el oleaje se mantendrá entre tres y cinco pies en la mayoría de las aguas regionales, con un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte, este y en Culebra.

Sin embargo, para el fin de semana, se espera la llegada de una marejada del norte que estaría elevando el riesgo a alto.

Con la llegada de unos 14 cruceros repletos de turistas, Rivera hizo un llamado a los residentes a llevar el mensaje de prevención a quienes visitan la isla.

“Queremos llevar la voz a los turistas que nos visitan. Sabemos que viene mucha gente, así que exhortamos a los residentes de aquí que llevemos la voz a los turistas de no acercarse a las playas este fin de semana, porque las condiciones van a estar peligrosas”, advirtió.

Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaFiestas de la Calle San SebastiánSanSe
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
