¿Vas para las SanSe? Así estará el tiempo esta semana

Mientras las calles del Viejo San Juan se preparan para llenarse de música, baile y miles de visitantes por las Fiestas de la Calle San Sebastián, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que el la celebración llegará acompañada de aguaceros pasajeros y un deterioro en las condiciones marítimas.

Según la meteoróloga Glorianne Rivera, este martes, se anticipan aguaceros pasajeros en la tarde en sectores del interior y hacia el oeste de Puerto Rico, con un riesgo limitado de inundaciones.

Por el momento, la isla continúa bajo la influencia de una alta presión en superficie, por lo que no será hasta finales de la semana cuando se observe un cambio más marcado en las condiciones del tiempo con la cercanía de un sistema frontal.

“El frente frío traería aguaceros pasajeros en la mañana y actividad en la tarde. Quizás aumente un poco la frecuencia de aguaceros. Sabemos que para el fin de semana tenemos las fiestas de las Sanse. Van a ser un poco lluviosas con aguaceros molestosos, pero nada significativo”, anticipó la meteoróloga.

Las tradicionales fiestas se extienden del jueves, 15 de enero al domingo, 18.

No obstante, el mayor riesgo estará en el mar. Este martes, el oleaje se mantendrá entre tres y cinco pies en la mayoría de las aguas regionales, con un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte, este y en Culebra.

Sin embargo, para el fin de semana, se espera la llegada de una marejada del norte que estaría elevando el riesgo a alto.

Con la llegada de unos 14 cruceros repletos de turistas, Rivera hizo un llamado a los residentes a llevar el mensaje de prevención a quienes visitan la isla.