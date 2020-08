Una abogada que hace un año ni imaginaba que doce meses después iba a estar de candidata a a la gobernación. Un excomisionado residente que tras una dura derrota primarista en el 2016 creyó que sus días en la política partidista habían quedado para siempre en el pasado, pero que volvió a ver las puertas abiertas cuando aquel que lo venció no pudo concluir su primer término, tras una histórica revolución ciudadana.

Un dueño de farmacia de la comunidad queriendo ser el primer alcalde de pueblo pequeño que aspira a La Fortaleza. Un hijo de profesores universitarios, educado en algunas de las mejores universidades del mundo, queriendo demostrar, por fin, si tiene la madera de jefe de estado que hasta sus detractores dicen hace años que tiene. Una alcaldesa queriendo aspirar por el partido del que hace poco insinuaba, en privado y en público, que se iría si no lograba que se adoptaran sus visiones.

Esas son las opciones que tienen ante sí hoy los miembros de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD), que acuden a una primaria como ninguna otra ha habido antes en el territorio: en medio de una crisis institucional nunca antes vista, atravesando una pandemia que desde marzo tiene a Puerto Rico y al mundo paralizado y en medio del enorme desprestigio de la clase política tradicional.

Es además, la primera votación masiva a nivel isla desde que en el verano del 2019 cientos de miles de personas salieron a la calle a protestar contra la corrupción y el abuso desde el oficialismo, mientras pedían la renuncia del entonces gobernador y aspirante a la reelección Ricardo Rosselló, quien cedió al reclamo del país y el 24 de julio anunció su dimisión.

En medio de este complicado panorama, dicen observadores, el PNP y el PPD, los únicos partidos que han gobernado en Puerto Rico desde el establecimiento del Estado Libre Asociado (ELA) y que llevan más de 50 años intercambiándose el poder, no solo les toca elegir quién va a ser su líder de cara a las elecciones generales de noviembre. Ponen en juego también su legitimidad ante una sociedad cada día más escéptica de las estructuras tradicionales de poder y exigiendo cambio aunque sin tener claro cuánto cambio al final del día.

“En el mundo entero, y Puerto Rico es parte de ese mundo, los partidos politicos han perdido relevancia, han perdido legitimidad. Están en desuso. Hay un gran desfase histórico, ideológico, moral, entre las personas que vivieron las épocas de gloria de los partidos y la gente que hoy tiene que tomar las decisiones”, dice Reynaldo Alegría, un abogado que ha estado involucrado en distintos roles en campañas del PPD desde el 1979 y que actualmente no tiene vínculos con ninguno de los candidatos.

“El PNP tiene el reto de lograr presentar cambio. El PPD tiene el reto de lograr la unidad ante su electorado. Los dos se juegan eso. Pero creo que como pueblo los problemas son más serios y más grandes que eso”, agregó Alegría.

Pedro Pierluisi ha dicho que después de haber sido derrotado en la primaria de 2016 no pensaba volver a la política activa. (Ramón "Tonito" Zayas)

El PNP presenta, por un lado, a Wanda Vázquez, abogada, exfiscal, que llegó a la gobernación hace un año por puro azar, pues cuando Rosselló tuvo que renunciar no había secretario de Estado que lo sustituyera y fracasó el intento de confirmar a Pierluisi en la semana que transcurrió desde el anuncio de su dimisión hasta que se hizo efectiva.

Por el otro, está Pierluisi, quien en las horas tensas en que se hizo efectiva la renuncia de Rosselló juramentó al cargo en secreto a pesar de que no había concluido el proceso de su confirmación en la Legislatura. Pierluisi, quien fue secretario de Justicia en los años 90 y comisionado residente desde 2009 a 2017, fue derrotado por Rosselló en primarias en el verano del 2016 y asegura que en su mente no estaba volver a aspirar hasta que vio el espacio abierto tras la abrupta caída de Rosselló.

Vázquez y Pierluisi protagonizan una de las más cruentas batallas intrapartido que Puerto Rico haya visto en mucho tiempo. El panorama es tal que Ángel Cintrón, exlegislador y veteranísimo hombre del PNP que dirigió las campañas a la gobernación de Luis Fortuño, cree que está en juego nada más y nada menos que “la institución” en la contienda de hoy.

La gobernadora Wanda Vázquez junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz

Cintrón, quien no está vinculado a ninguna de las dos campañas por la gobernación del PNP, dice que ha visto contiendas duras anteriormente. Pero aseguró que, en aquellos momentos, había acercamientos en privado antes de que finalizara la contienda para asegurarse de que hubiera unidad después de que se contaran los votos. No sabe si en este momento hay esfuerzos en ese sentido.

“Quisiera que fuera así, pero no puedo categóricamente argumentarlo”, dijo Cintrón.

Cintrón reconoce que el PNP ha tenido “un cuatrienio difícil”, pero le toca demostrar “que sigue siendo una alternativa”, que “tiene que pensar cómo lo va a hacer” y que “la primaria es parte de ese proceso”. Asegura que el PNP todavía puede ser “de cambio, de renovación”. “Le toca a los electores preguntarse cuál es la opción que reúne esos requisitos”, dijo Cintrón.

Sobre el PPD, cuya base ha reducido dramáticamente desde los distantes tiempos en que era el partido hegemónico en Puerto Rico hasta este momento en que solo entre el 25 y el 30% de los electores se identifica como popular, según diversos estudios, Cintrón dijo: “si gana las elecciones, tiene cuatro años de respiración artificial, pero si pierde hay que desconectarle las máquinas”.

Carmen Yulín Cruz propone que la relación de Puerto Rico y Estados Unidos se convierta en un tratado de libre asociación

Según informes de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en el 2004, el voto íntegro por el PPD y el PNP fue el 94% del total de sufragios emitidos ese año. En el 2016, ese porcentaje había bajado a 72%, una potente señal de cómo los dos antiguos partidos han ido perdiendo arraigo en el país. En las elecciones pasadas, Rosselló ganó la gobernación con el 41.76% de los votos, la cantidad más baja en la historia para un candidato vencedor.

En el 2016, el candidato a la gobernación del PPD, David Bernier, sacó el 39% de los votos, también la cantidad más baja de votos en la historia de ese partido, que tiene, entonces, el reto de demostrar a partir de hoy que todavía tiene vida, puede inspirar y ganar elecciones.

El PPD presenta tres opciones en la campaña de hoy. Carlos Delgado Altieri, alcalde de Isabela, quien parece ser en este momento el favorito. Eduardo Bhatia, expresidente del Senado, veterano legislador. Y Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, quien alguna vez coqueteó con llevarse sus ideas a otro partido, pero decidió finalmente aspirar a la gobernación por el PPD.

Carlos Delgado Altieri busca convertirse en el primer alcalde de pueblo pequeño que aspira a la gobernación de Puerto Rico.

Salvo Cruz, quien es la primera aspirante a la candidatura popular que abiertamente habla de que quiere que Puerto Rico tenga una tratado de libre asociación con Estados Unidos, pero de quien no se cree en este momento que tiene grandes posibilidades de triunfar en la primaria, ninguno de los otros plantea cambios radicales con relación a lo que ha sido el PPD hasta ahora.

Jorge Schmidt Nieto, profesor de ciencias políticas, no cree que el PPD esté tan débil como se suele pensar “porque hay mucha gente que no tiene problema con la colonia”. Pero cree que la única persona que propone ideas y métodos distintos de los que siempre se han planteado desde el PPD es la alcaldesa Cruz.

“Es la única que propone algo que el PPD nunca ha propuesto”, dijo Schmidt Nieto.

Eduardo Bhatia fue presidente del Senado. ([email protected])

Sobre Delgado Schmidt Nieto dijo que ha hecho propuestas que él debe saber que no son realizables, como pedir para el ELA poderes de relacionarse contributivamente con otros países, lo cual no le es permitido ni a los estados. “Si él se cree eso, no merece ser goberandor. Si lo está haciendo para manipular sabiendo que no puede hacerlo, es lo mismo de siempre”, sostuvo el estudioso.