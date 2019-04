El doctor Jorge L. Colón Rivera, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, fue admitido como ‘Fellow of the Royal Society’ de Reino Unido, un honor que se le otorga por recomendaciones de otros colegas que ya pertenecen a la organización.

El también coordinador del Programa Graduado de Química fue aceptado en el Royal Society of Chemistry (RSC) por sus contribuciones sobresalientes a las ciencias químicas. El profesor, quien lleva 27 años en el recinto riopedrense, recibió recientemente el certificado que se le otorga a los Fellows.

“Me siento muy feliz y honrado de ser admitido como ‘Fellow of the Royal Society’. Es particularmente gratificante que fui nominado por dos reconocidos líderes de las ciencias químicas a nivel mundial, que ya son Fellows y a quienes respeto mucho. Este honor me incentiva a continuar contribuyendo al avance de las ciencias químicas en Puerto Rico y a nivel internacional. El honor lo hago extensivo a mis estudiantes de laboratorio de investigación, pasados y presentes, porque gracias a ellos y ellas hemos logrado los avances científicos que han surgido de mi laboratorio. Son mi verdadero legado”, indicó Colón Rivera.

Los intereses de investigación de Colón se centran en el área de nanomateriales laminares con aplicaciones en la energía solar, biosensores, y la administración de fármacos.