Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
79°lluvia moderada
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acuerdo judicial permitirá a NPR obtener $36 millones en fondos públicos para gestionar el sistema de radio pública de Estados Unidos

Pese a los esfuerzos de la administración actual para cortarles los fondos

18 de noviembre de 2025 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El acuerdo, anunciado a última hora del lunes, resuelve parcialmente una disputa legal en la que NPR acusó a la Corporation for Public Broadcasting de ceder a las presiones del presidente Donald Trump para recortar su financiación. (Charles Dharapak)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Radio Pública Nacional recibirá aproximadamente 36 millones de dólares en subvenciones para operar el sistema de interconexión de la radio pública del país, según los términos de un acuerdo judicial con el administrador del gobierno federal de la financiación de las emisoras de radiodifusión pública.

RELACIONADAS

El acuerdo, anunciado a última hora del lunes, resuelve parcialmente una disputa legal en la que NPR acusó a la Corporation for Public Broadcasting de ceder a las presiones del presidente Donald Trump para recortar su financiación.

El 25 de marzo, Trump dijo en una conferencia de prensa que le “encantaría” desfinanciar NPR y PBS porque cree que están sesgadas a favor de los demócratas.

La NPR acusó a la CPB de violar su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda, al cortarle el acceso al dinero de las subvenciones asignadas por el Congreso. La NPR también afirma que Trump, un republicano, quiere castigarla por el contenido de su periodismo.

El 2 de abril, el consejo de la CPB aprobó inicialmente una prórroga de tres años y unos 36 millones de dólares de una subvención para que NPR gestione el sistema de satélite de “interconexión” para la radio pública. NPR ha estado operando y gestionando el Sistema de Satélite de la Radio Pública desde 1985.

Pero la CPB dio marcha atrás bajo la creciente presión de la administración Trump, según NPR. La agencia redirigió los fondos federales de interconexión de NPR a una entidad que no existía y que no estaba autorizada por ley a recibirlos, dice NPR.

Los abogados de CPB negaron que la agencia tomara represalias contra NPR para apaciguar a Trump. Habían argumentado que las reclamaciones de NPR carecen de fundamento fáctico y jurídico.

El 1 de mayo, Trump emitió una orden ejecutiva que pedía a las agencias federales que detuvieran la financiación de NPR y PBS. El acuerdo no pone fin a una demanda en la que NPR busca bloquear cualquier implementación o aplicación de la orden ejecutiva de Trump. Está previsto que el juez de distrito Randolph Moss presida otra vista sobre el caso el 4 de diciembre.

El acuerdo establece que NPR y CPB están de acuerdo en que la orden ejecutiva es inconstitucional y que CPB no la aplicará a menos que un tribunal se lo ordene.

Katherine Maher, presidenta y consejera delegada de NPR, dijo que el acuerdo es “una victoria para la independencia editorial y un paso hacia la defensa de los derechos de la Primera Enmienda de NPR y del sistema público de medios de comunicación”.

Patricia Harrison, Directora General de la corporación, dijo en un comunicado que el acuerdo marca “un momento importante para los medios de comunicación públicos”.

Tags
Breaking NewsRadioDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: