Acusan de agresión a agente del ICE que atropelló a un hombre en Houston

Un agente migratorio de Estados Unidos, acusado de embestir intencionalmente con su auto a un trabajador de la construcción mexicano en Houston, fue imputado el viernes por un jurado investigador de agresión agravada con un arma mortal, informó la fiscalía.

Mario Alberto Morales, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), conducía una camioneta sin distintivos el 10 de octubre cuando golpeó y atropelló a Miguel Parra Hernández, de 48 años, quien huía corriendo durante una persecución en un estacionamiento, según la fiscalía de distrito del condado de Harris. Parra Hernández se fracturó una pierna y permanece bajo custodia federal en un centro de rehabilitación, indicó el fiscal de distrito Sean Teare. Anunció la acusación formal en una conferencia de prensa, la cual incluyó video de la cámara corporal del encuentro y una grabación de Morales cuando llamaba al teléfono de emergencias 911.

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El ICE ha dicho que Parra Hernández se interpuso frente al vehículo, versión que según Teare es contradicha por el video.

“Las pruebas que tenemos en este caso son tan claras como cualquiera que yo haya procesado o investigado”, expresó Teare.

Morales, de 33 años, es uno de apenas unos pocos agentes federales que han enfrentado cargos penales por sus acciones en el trabajo durante las redadas migratorias del presidente Donald Trump, aunque otros encuentros han sido objeto de investigación, incluido un tiroteo mortal cometido por un agente del ICE este verano en Houston.

El abogado de Morales, David Lindenmuth, dijo que su cliente no cometió un delito. Él y el ICE declararon que Morales no golpeó intencionalmente a Parra Hernández, y acusaron al fiscal de distrito de filiación demócrata de imputar a Morales por razones políticas.

“El señor Morales es verdaderamente un buen hombre, un exmiembro de nuestras fuerzas armadas, que ha dedicado toda su vida al servicio público, ya sea para su país o dentro —o en el ámbito cercano— de las fuerzas policiales”, le dijo Lindenmuth a The Associated Press. “Que se le acuse por lo que fue, a todas luces, sólo un accidente... la fiscalía, y el propio fiscal se han sacado un delito de la manga” .

Teare insinuó que le preocupan los antecedentes de Morales, pero no proporcionó detalles.

Morales había trabajado como agente de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE durante poco más de un año, señaló Lindenmuth.

Morales, que enfrenta un cargo de delito grave de segundo grado, no estaba bajo custodia el viernes y se emitirá una orden de arresto en su contra, según Teare.

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El fiscal de distrito reprodujo las imágenes de la cámara corporal de Morales y la llamada al 911

Parra Hernández ha vivido en el condado de Harris durante más de 30 años y no enfrentaba una orden de deportación ni tenía antecedentes penales, indicó Teare.

Él iba en un vehículo que el ICE intentó detener, saltó fuera y Morales lo siguió en una Jeep Cherokee. Un video de vigilancia difundido previamente muestra al Jeep acelerar sobre un arcén y dirigirse hacia Parra Hernández mientras él huye corriendo.

Las imágenes de la cámara corporal de Morales que Teare reprodujo el viernes muestran al agente haciendo varios giros bruscos con el volante antes de que la camioneta se sacuda. Morales detiene el vehículo, se baja y gira hacia Parra Hernández, quien está a unos metros de distancia. Parra Hernández está en el suelo y se agarra la pierna, gritando de dolor.

Se escucha a Morales decir: “Lo atropelló un carro, hermano”. No está claro con quién está hablando.

“Yo venía entrando y lo atropellé con el carro”, dice Morales después de que llega otro agente del ICE.

En una grabación de audio del 911 en la que Morales solicita una ambulancia, se puede escuchar a Parra Hernández gritar. Morales le dice al operador: “Él está bien. Sólo se está quejando de dolor”.

Parra Hernández le dijo a la policía que Morales “le aventó el carro”

Parra Hernández les dijo a los agentes que creía que un policía estaba deteniendo el vehículo en el que iba, pero se asustó y huyó cuando el hombre empezó a ponerse una máscara.

Les dijo repetidamente a los agentes que Morales “me aventó el carro”, según un informe de incidente de la Oficina del Jefe Policial del Condado de Harris al que la AP tuvo acceso.

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Morales les dijo a los agentes que no golpeó intencionalmente a Parra Hernández. Reconoció que no frenó antes de golpearlo, y dijo que estaba tratando de evitar pegarle a otra camioneta en el estacionamiento.

En el video de la cámara corporal puede verse que Morales tenía a otros dos sospechosos bajo custodia en el asiento trasero, según el informe. Pero el agente escribió que Morales les dijo que no había nadie más adentro.

“Desde el principio el video contó una historia diferente a la que ofreció la agencia”, dijo el viernes la abogada de Parra Hernández, Kim Bruno, y agregó que su cliente no sólo ha sufrido fracturas en la pierna, sino daño en los nervios y dolor crónico.

La familia dice que, en el operativo, el ICE buscaba a una persona fallecida

Otros aspectos del relato del ICE también han sido puestos en duda.

Después de que Parra Hernández quedó bajo custodia, el ICE difundió una foto de otro hombre, José Mendoza Cervantes, y dijo que él era el objetivo del operativo ese día. El ICE indicó que él fue visto entrar a un vehículo con Parra Hernández. Familiares de este último dijeron que nunca habían oído hablar de Mendoza Cervantes. FIEL, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes en Houston que ha trabajado con la familia, señaló que la hija de Mendoza Cervantes les dijo que su padre había muerto en 2017.

La oficina de Teare ha señalado previamente que en su investigación no se ha encontrado que Parra Hernández y el hombre que el ICE identificó como Mendoza Cervantes estuvieran juntos en un vehículo, en contradicción con el comunicado de la agencia.

El ICE no ha respondido a las afirmaciones de que el sospechoso que buscaban ha estado muerto desde hace años.

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