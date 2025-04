El gobierno del republicano Donald Trump puso fin el pasado 21 de marzo a un contrato con el Acacia Center for Justice, una organización que proporciona servicios legales para migrantes menores de 18 años no acompañados mediante una red de grupos de asistencia jurídica. Once de los grupos presentaron una demanda en la que arguyen que había 26,000 niños en riesgo de perder a sus abogados; Acacia no se encuentra entre los demandantes.