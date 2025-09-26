Agencia Federal de Prisiones elimina protecciones sindicales para sus trabajadores

Washington — La agencia federal de prisiones dijo el jueves que está cancelando un acuerdo de negociación colectiva con sus trabajadores y despojándolos de sus derechos sindicales, la medida más reciente de la administración de Donald Trump para recortar las protecciones laborales para los empleados federales.

El director William K. Marshall III dijo a los casi 35,000 empleados de la agencia que el sindicato, el Consejo de Locales Penitenciarios, se había convertido en “un obstáculo para el progreso en lugar de un socio”. El contrato, dijo, “con demasiada frecuencia ralentizaba o impedía” los cambios destinados a mejorar la seguridad y la moral.

“El propósito principal de terminar este contrato es mejorar sus vidas”, escribió Marshall en un mensaje publicado en el sitio web de la agencia. Dijo que la agencia “avanzará con soluciones que funcionen, sin obstáculos, sin excusas y con un objetivo: hacer de la Oficina un lugar donde la gente esté orgullosa de servir”.

La presidenta del sindicato, Brandy Moore-White, dijo que poner fin al acuerdo de negociación colectiva, que se suponía que duraría hasta mayo de 2029, pondrá en peligro la seguridad y los medios de vida de los trabajadores que soportan condiciones peligrosas para mantener seguros a los reclusos, al personal y a las comunidades.

“¡Absolutamente lucharemos contra esto con uñas y dientes!”, dijo.

La agencia federal de prisiones opera 122 instalaciones y tiene alrededor de 155,000 reclusos. Tiene un presupuesto anual de más de $8,500 millones. El empleador más grande del Departamento de Justicia, ha estado plagado durante años por una grave escasez de personal que ha provocado largos turnos de horas extras y el uso de enfermeras, maestros, cocineros y otros trabajadores de prisiones para vigilar a los reclusos.

La agencia tiene un retraso de $3,000 millones en reparaciones, miles de puestos están vacantes y un funcionario le dijo al Congreso en febrero que más de 4,000 camas no se pueden usar debido a condiciones peligrosas como goteras o fallas en los techos, moho, asbesto o plomo.

En una carta del jueves informando a Moore-White de la medida, Marshall citó una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en marzo que exime a las agencias federales de inteligencia, contrainteligencia, investigación y seguridad nacional de la negociación colectiva o el reconocimiento de los sindicatos de empleados.

Unas semanas antes de que Donald Trump firmara la orden ejecutiva, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que estaba poniendo fin a su acuerdo de negociación colectiva con los empleados de la Administración de Seguridad del Transporte que examinan a los pasajeros y el equipaje en los aeropuertos y otros centros de viaje. El sindicato demandó y un juez emitió una orden judicial preliminar en junio que ha mantenido el contrato vigente.

Marshall le dijo a Moore-White que ya no se cobrarán las cuotas sindicales y que los empleados ya no tienen derecho a la representación sindical durante las reuniones con la administración, las entrevistas de investigación u otros procedimientos.

En su mensaje del jueves a los empleados de la agencia federal de prisiones, Marshall dijo que incluso sin un sindicato o un pacto de negociación colectiva, seguirán disfrutando de sólidas protecciones bajo la ley federal de servicio civil, incluida la seguridad laboral y los derechos de los denunciantes.

Los trabajadores no serán destituidos, suspendidos o degradados sin causa ni debido proceso, escribió. El salario y los beneficios, incluidos el salario, la jubilación, el seguro médico, las horas extras, la acumulación de licencia y la asignación para uniformes están garantizados por ley y permanecerán sin cambios.

“Esas salvaguardias no van a desaparecer”, dijo Marshall. “No se trata de quitar cosas, se trata de darte más. Más claridad. Más justicia. Más respeto”.

La agencia federal de prisiones ha estado en un estado de cambio desde que Donald Trump regresó a la oficina en enero.

Su misión se ha ampliado bajo la administración del republicano para incluir la recepción de miles de inmigrantes detenidos en algunas de sus prisiones y cárceles en virtud de un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

En mayo, Donald Trump ordenó a la agencia federal de prisiones reconstruir y reabrir Alcatraz, la notoria penitenciaría en una isla en la Bahía de San Francisco que albergó por última vez a reclusos hace más de 60 años. Cuatro meses después, sigue siendo una atracción turística.

La agencia federal de prisiones cerró el año pasado varias instalaciones, en parte para recortar costos, pero también está en proceso de construir una nueva prisión en Kentucky. En mayo, Marshall dijo que la agencia estaba deteniendo algunas contrataciones.

Una investigación en curso de Associated Press ha descubierto fallas profundas, no informadas previamente, dentro de la agencia federal de prisiones, incluido el abuso sexual desenfrenado, la actividad delictiva generalizada por parte de los empleados, docenas de fugas y el libre flujo de armas, drogas y otros artículos de contrabando.

Trabajando cara a cara con asesinos, depredadores sexuales y otros criminales violentos, los empleados de las prisiones federales son rutinariamente amenazados y acosados, y algunos han sido acuchillados, apuñalados o incluso asesinados.