Al menos cuatro muertos tras tiroteo luego de un partido escolar en Mississippi

Cuatro personas murieron en un tiroteo ocurrido en un pequeño pueblo de la región del delta del Mississippi después de un juego de fútbol americano escolar por motivo del “Homecoming”, informó el sábado un senador estatal.

El tiroteo ocurrió en el centro del pequeño pueblo de Leland, Mississippi, donde varias personas se habían congregado tras el partido, indicó el senador estatal Derrick Simmons, quien representa a esa región.

Otras cuatro personas, entre unas 20 que resultaron heridas en el incidente, fueron trasladadas a un hospital en Greenville y posteriormente trasladadas en avión a un hospital más grande en la capital estatal, Jackson, donde permanecen en condición crítica, dijo Simmons a The Associated Press.

El legislador señaló que confiaba en la veracidad de la información, ya que la recibió directamente de las autoridades de la Oficina del Sheriff del condado de Washington —que lidera la investigación—, así como de otros cuerpos de seguridad.

“Las personas simplemente estaban reunidas pasando un buen rato en el centro de Leland”, comentó Simmons sobre el pueblo, que tiene una población de menos de 4,000 habitantes.

Agregó que, tras los disparos, la escena se tornó “muy caótica”, mientras agentes de policía, alguaciles y ambulancias “llegaban desde todos lados”.

“Es una violencia armada sin sentido”, lamentó. “Lo que estamos viviendo ahora es una proliferación de armas que simplemente están circulando”.

No se han anunciado arrestos, y Simmons señaló a media mañana del sábado que no había recibido información sobre posibles sospechosos.

“Las autoridades están trabajando en el terreno y tengo toda la fe del mundo en que llegarán al fondo de esto”, afirmó.