Alaska pide desetimar “demanda sin mérito” de Trump para detener posible victoria demócrata

El gobierno estatal de Alaska, dirigido por republicanos, instó el sábado a un juez federal a desestimar la demanda presentada por instrucción del presidente Donald Trump para detener la certificación de una posible victoria demócrata en la contienda crucial por el Senado de Estados Unidos en ese estado, al escribir que “no hay razón para que este Tribunal siga atendiendo esta demanda sin mérito por más tiempo”.

La petición de la fiscalía general del estado se produce al tiempo que la jueza federal del Tribunal de Distrito Sharon L. Gleason fijó como plazo el sábado para los argumentos sobre si debe desestimar la demanda sin siquiera celebrar una audiencia.

La querella del Departamento de Justicia federal ha sido ampliamente criticada por expertos en derecho electoral y exige que la jueza detenga la certificación de una posible victoria de la demócrata Mary Peltola hasta que se determine si los votantes se confundieron por la presencia en la boleta de un segundo candidato con el mismo nombre que su principal rival, el senador republicano Dan Sullivan.

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El Departamento de Justicia añadió el viernes una solicitud para que la jueza separe todas las papeletas que muestren votos para el segundo Dan Sullivan hasta que se pueda determinar si los votantes fueron engañados para desperdiciar sus votos en un candidato " aguafiestas “. En su presentación del sábado, Alaska afirmó que esto es “a la vez inquietante e imposible”. Agregó que no habrá manera de hacerlo sin violar la privacidad de los votantes.

Trump también exigió que se procese a Peltola luego que The New York Times informara esta semana que mensajes de texto y publicaciones internas parecen mostrar que la campaña de los demócratas participó en el reclutamiento del segundo Sullivan, un maestro jubilado en el remoto pueblo pesquero de Petersburg, para que apareciera en la boleta . Pero la presentación del estado señala que los dos Sullivan se distinguen entre sí en la papeleta: el senador figura como republicano y el titular del cargo, y el otro aparece simplemente como “Daniel J. Sullivan Jr.”.

“Los funcionarios estatales diseñaron cuidadosamente la boleta para minimizar la confusión de los votantes”, escribieron los funcionarios de Alaska. “El Tribunal debería desestimar de inmediato esta demanda con perjuicio y permitir que los funcionarios estatales lleven a cabo la elección general —incluido el conteo de boletas y la certificación— libres de una interferencia federal injustificada”.

El gobierno de Trump argumentó que un preámbulo de la ley de la década de 1990 que rige el registro de votantes le otorgaba la responsabilidad de garantizar que los estados mantuvieran la “integridad” de las elecciones federales. Ha indicado que simplemente intenta combatir el fraude al impedir que se declare vencedora a la demócrata en una contienda que podría determinar qué partido controla el Senado de Estados Unidos.

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El Departamento de Justicia emitió una oleada de citaciones y anunció que estaba llevando a cabo una investigación penal en el caso, y el gobierno ha intensificado el uso de sus facultades legales para apoyar el lado de Trump en las elecciones intermedias.

Peltola ha negado su participación en la presencia del segundo Sullivan en la boleta. El reportaje del Times se basó en entrevistas con su exjefe de campaña, mensajes de texto y aportes de un grupo político que respalda a Peltola a un consultor demócrata de fuera del estado que reclutó al segundo Sullivan.

El gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, quien anunció una investigación estatal sobre la situación tras la historia del Times, ha condenado la inclusión del segundo Sullivan en la boleta. La Corte Suprema de Alaska dictaminó en verano que el segundo candidato cumplía todos los requisitos legales para permanecer. La solicitud del gobierno estatal del sábado plantea que las nuevas revelaciones sobre el posible papel de la campaña de Peltola no cambian el hecho de que está legalmente en la boleta.

“No todo agravio puede ser reparado en un tribunal federal”, escribió el estado.

La campaña de Peltola y grupos de derechos de voto también han instado a Gleason a desestimar el caso, colocándolos en una inusual coincidencia con las autoridades estatales de Alaska.