Aprovechan cierre del gobierno para avanzar despidos políticos

Washington— El presidente Donald Trump ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para remodelar la fuerza laboral federal y castigar a los detractores, amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes “irreversibles” a programas importantes para los demócratas.

En lugar de simplemente suspender a los empleados, como se suele hacer durante cualquier lapso de fondos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los despidos eran “inminentes”.

La Oficina de Administración y Presupuesto anunció que estaba suspendiendo aproximadamente $18,000 millones de dólares de fondos de infraestructura para los proyectos de metro y túnel Hudson de Nueva York, en la ciudad natal de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Senado de Estados Unidos.

Trump se ha maravillado de la labor de su director de presupuesto.

“Él puede recortar el presupuesto a un nivel que no se podría hacer de otra manera”, dijo el presidente al comienzo de la semana del director de la OMB, Russ Vought, quien también fue arquitecto jefe del libro de políticas conservadoras Proyecto 2025.

“Así que están corriendo un riesgo al tener un cierre”, dijo el presidente durante un evento en la Casa Blanca.

El jueves es el segundo día del cierre, y el dial ya está alto. El enfoque agresivo proveniente de la administración Trump es lo que ciertos legisladores y observadores del presupuesto temían si el Congreso, que tiene la responsabilidad de aprobar la legislación para financiar al gobierno, no hacía su trabajo y renunciaba el control a la Casa Blanca.

Vought, en una conferencia telefónica privada con legisladores republicanos de la Cámara el miércoles por la tarde, les informó sobre los despidos que comenzarían en los próximos uno o dos días. Es una extensión del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) bajo Elon Musk que arrasó con el gobierno federal a principios de año.

“Estas son todas cosas que la administración Trump ha estado haciendo desde el 20 de enero”, dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, refiriéndose al primer día del presidente en el cargo. “La crueldad es el punto”.

Sin un final fácil a la mano, el enfrentamiento corre el riesgo de prolongarse hasta octubre, cuando los trabajadores federales que permanecen en el trabajo comenzarán a perder sus cheques de pago. La Oficina de Presupuesto del Congreso no partidista ha estimado que aproximadamente 750,000 trabajadores federales serían suspendidos en un día determinado durante el cierre, una pérdida de $400 millones diarios en salarios.

Los efectos económicos podrían extenderse a la economía en general. Los cierres anteriores vieron “reducción de la demanda agregada en el sector privado de bienes y servicios, lo que hizo bajar el PIB”, dijo la CBO.

“El gasto federal estancado en bienes y servicios condujo a una pérdida de ingresos del sector privado que redujo aún más la demanda de otros bienes y servicios en la economía”, dijo. En general, la CBO dijo que hubo una “disminución de la producción económica”, pero eso se revirtió una vez que las personas regresaron al trabajo.

“Cuanto más tiempo continúe esto, más dolor se infligirá”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, “pues es inevitable cuando el gobierno cierra”.

No se espera que Trump y los líderes del Congreso se reúnan de nuevo pronto. El Congreso de Estados Unidos no tiene ninguna acción programada el jueves en observancia del día sagrado judío, y los senadores deben regresar el viernes. La Cámara tiene previsto reanudar la sesión la próxima semana.

Los demócratas se mantienen firmes en sus demandas de preservar la financiación de la atención médica y se niegan a respaldar un proyecto de ley que no lo haga, advirtiendo de aumentos de precios para millones de estadounidenses en todo el país. La Kaiser Family Foundation estima que las primas de seguros se duplicarán con creces para las personas que compran pólizas en los intercambios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Los republicanos han abierto una puerta a la negociación del tema de la atención médica, pero los líderes del Partido Republicano dicen que puede esperar, ya que los subsidios que ayudan a las personas a comprar seguros privados no expiran hasta fin de año.

“Estamos dispuestos a tener una conversación sobre cómo garantizar que los estadounidenses sigan teniendo acceso a la atención médica”, dijo el vicepresidente JD Vance el miércoles en la Casa Blanca.

Con el Congreso en un punto muerto, la administración Trump ha aprovechado nuevas palancas para determinar cómo dar forma al gobierno federal.

La administración del presidente puede recurrir a fondos para pagar a los trabajadores del Departamento de Defensa y Seguridad Nacional de lo que comúnmente se llama el “Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley” que se promulgó este verano, según la CBO.

Eso aseguraría que la agenda de aplicación de la ley de inmigración y deportación masiva de Trump no se interrumpa. Pero los empleados que permanecen en el trabajo en muchas otras agencias tendrán que esperar a que el gobierno vuelva a abrir antes de recibir un cheque de pago.

Vought, de la oficina de presupuesto, ya ha desafiado la autoridad del Congreso este año al tratar de recuperar y rescindir fondos que los legisladores ya habían aprobado, para Head Start, proyectos de infraestructura de energía limpia, ayuda en el extranjero y radio y televisión públicas.