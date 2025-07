Los agentes fueron llamados a la casa de la rapera alrededor de la 1:30 a.m. del domingo por informes de un robo. Woods no estaba presente y se había presentado durante el medio tiempo del Juego de Estrellas de la WNBA el sábado en Indianápolis.

Tres sospechosos entraron en la casa y estaban robando artículos cuando un ocupante de la casa disparó un arma contra los intrusos. Los sospechosos huyeron del lugar y no parecían haber resultado heridos, según la oficina del sheriff.

Los sospechosos no fueron localizados, “a pesar de una búsqueda exhaustiva”, escribió la oficina del sheriff en un comunicado enviado a The Associated Press. La investigación sobre el robo está en curso y los detectives recuperaron evidencia física y forense que se cree que pertenece a los sospechosos, escribió la oficina.