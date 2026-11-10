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Arrestan a Thomas Markle, padre de Meghan, tras quitarse grillete electrónico

El hombre de 82 años estaba bajo custodia a la espera de una audiencia en un tribunal federal en Tampa, Florida

10 de noviembre de 2026 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Meghan Markle (centro) dijo recientemente que estaba “profundamente angustiada” por las acusaciones. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Thomas Markle, de 82 años, padre distanciado de Meghan, la duquesa de Sussex, se quitó un dispositivo de monitoreo electrónico del tobillo unos días después de su arresto por mantener material de abuso sexual infantil en unidades de almacenamiento en California, informaron las autoridades el martes.

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Thomas Markle estaba bajo custodia a la espera de una audiencia en un tribunal federal en Tampa, Florida, de acuerdo con el primer fiscal federal adjunto Bill Essayli.

Essayli señaló que fue arrestado poco después de que se cortara la tobillera a la 1:45 de la mañana

El arresto de Markle, efectuado el viernes, se produjo tras la incautación de aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos de película y libros que contenían presuntas imágenes de abuso sexual infantil, almacenados en el área de Los Ángeles, explicó el fiscal.

Durante su arresto, realizado la semana pasada, fue trasladado en ambulancia desde un centro de atención para adultos mayores en Lakeland. Horas después, un juez le permitió quedar en libertad con la condición de que fuera monitoreado electrónicamente, lo que por lo general implica llevar una tobillera.

El juez también ordenó un examen de competencia mental y un informe para el 20 de noviembre.

Su hija, Meghan, la duquesa de Sussex, se casó con el príncipe Enrique en el Castillo de Windsor en 2018. Tienen dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Ella es ciudadana estadounidense y actriz que protagonizó el drama televisivo de Estados Unidos “Suits”.

Meghan dijo recientemente que estaba “profundamente angustiada” por las acusaciones de que se había encontrado una colección de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua vivienda de su padre. También reveló que en 2019 se envió a la policía en Londres una carta que contenía “acusaciones inquietantes” sobre él.

“Se hicieron acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre y se me aseguró que se estaban investigando”, dijo Meghan sobre la carta. “Espero que ahora pueda entenderse que, pese a la distorsión de ciertas publicaciones de medios a lo largo de los años, cualquier distancia con mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos fue por una sola razón: protegerlos”.

Thomas Markle vivía en Filipinas este año cuando sufrió un derrame cerebral y le amputaron la pierna izquierda. Eso lo obligó a regresar a Estados Unidos.

Su arresto se produjo después de reportes de The Sun, un tabloide británico, según los cuales el medio hermano de Meghan encontró una colección de imágenes de abuso sexual infantil mientras vaciaba la casa de su padre en Filipinas. Ese hallazgo condujo a información sobre dos unidades de almacenamiento en California, que Markle había alquilado desde 2008.

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Meghan MarkleRealeza británicaRealezaPríncipe HarryExplotación infantilPornografía infantilPríncipe Enrique
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