Las autoridades capturaron, esta noche, al sospechoso de un tiroteo donde murió una mujer y otras cuatro resultaron heridas en un edificio de la ciudad de Atlanta.

Previo a su arresto, la Policía ofreció una recompensa de $10,000 dólares por información que lleve a la captura de Deion Patterson, de 24 años.

El jefe del Departamento de Policía de Atlanta, Darin Schierbaum, dijo en una rueda de prensa, más temprano, que las autoridades creen que Patterson robó con violencia un vehículo “a poca” distancia de donde se produjo el tiroteo antes de huir.

El tiroteo tuvo lugar en un edificio de oficinas, perteneciente a una empresa médica de Atlanta.

Según las autoridades, Patterson robó un vehículo y se dio a la fuga tras disparar a cinco mujeres en la undécima planta de un edificio médico de Northside poco después del mediodía. La noticia del tiroteo llevó a trabajadores y comensales a refugiarse en el lugar durante horas.

El jefe de la policía de Atlanta, Darin Schierbaum, dijo que una mujer de 39 años fue declarada muerta en el lugar del tiroteo. Las cuatro víctimas heridas también eran mujeres, de 25, 39, 56 y 71 años.

Horas después del tiroteo, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, dijo a los periodistas que las víctimas heridas “están luchando por sus vidas en el hospital Grady.”

La madre de Patterson, Minyone Patterson, dijo por teléfono a The Associated Press que su hijo, un exguardacostas, tenía “cierta inestabilidad mental” por la medicación que recibió del sistema de salud de Asuntos de Veteranos y que empezó a tomar el viernes. Dijo que no sabía dónde estaba su hijo.