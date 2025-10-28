Ataque letal: Estados Unidos mata a 14 personas a bordo de cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico

1 / 29 Dentro del Grupo de Ataque 12: el USS Gerald R. Ford y la flota que lo protege

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central.

