28 de octubre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ataque letal: Estados Unidos mata a 14 personas a bordo de cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que se trataron de tres ataques

28 de octubre de 2025 - 10:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una de las embarcaciones tras el ataque. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar a cuatro supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico Oriental en un día, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

RELACIONADAS

“Ayer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental”, escribió el jefe del Pentágono en X.

Hegseth aseguró que ocho “narcoterroristas” se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, cuatro durante la segunda operación y tres en el tercero. “Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, agregó.

“Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales y no hubo heridos entre las fuerzas estadounidenses”, especificó el secretario de Guerra, quien insistió en que el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) inició “inmediatamente” los protocolos para rescatar al único superviviente de los tres ataques.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central.El USS Gerald R. Ford es el portaaviones de propulsión nuclear más grande y avanzado de los Estados Unidos, y del mundo.Puede transportar hasta 6,675 toneladas de carga seca y 23,500 barriles de combustible, con capacidad para realizar reabastecimiento simultáneo a dos buques de combate mientras navega.
1 / 29 | Dentro del Grupo de Ataque 12: el USS Gerald R. Ford y la flota que lo protege. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó, el 24 de octubre de 2025, la movilización del portaaviones USS Gerald R. Ford y de su grupo de ataque, el Grupo de Ataque 12 de la Marina de Guerra, a la zona del Comando Sur, que incluye el Caribe, América del Sur y América Central. - Wikimedia Commons

“Las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, indicó.

Hegseth aseguró que los “narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda”: “Serán tratados de la misma manera”, añadió.

Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

Los ataques estadounidenses se han cobrado cerca de sesenta vidas.

Según explicó, los aparatos de inteligencia estadounidenses “conocían las cuatro embarcaciones” ya que estas “transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y transportaban narcóticos”.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

El ataque se llevó a cabo en “aguas internacionales” del océano Pacífico, frente a costas de Colombia.

Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico.

Washington ha ordenado uno de los despliegues militares en el Caribe más grande de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumar el grupo de ataque dle portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono ordenó desplegar el pasado viernes y se encuentra en camino.

Donald TrumpEstados UnidosNarcotráficoVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Noticias
