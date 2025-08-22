Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aumenta a seis el número de fallecidos por brote de legionella en Nueva York

Las autoridades sanitarias informaron que más de 100 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad en Central Harlem

22 de agosto de 2025 - 9:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las personas generalmente desarrollan síntomas como tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar, entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria (Francis Chandler)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York— Las autoridades de la ciudad de Nueva York han descubierto una sexta muerte relacionada con un brote de enfermedad del legionario en Central Harlem, donde más de 100 personas han sido diagnosticadas con la dolencia, dijeron el jueves las autoridades sanitarias.

RELACIONADAS

La persona murió a principios de este mes fuera de la ciudad de Nueva York. Su muerte fue descubierta recientemente durante la investigación en curso del departamento de salud de la ciudad sobre el brote que comenzó a fines de julio, dijo la agencia. El departamento informó de una quinta muerte el lunes.

Las autoridades dijeron que 111 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad del legionario hasta el jueves, dos más que el miércoles. Siete personas están hospitalizadas, dos menos que el día anterior, dijo el departamento. 14 personas habían sido hospitalizadas el lunes.

ARCHIVO/EFE/Juan Carlos Torrejón
ARCHIVO/EFE/Juan Carlos Torrejón (Juan Carlos Torrejón)

La bacteria que causa la enfermedad del legionario se había descubierto en 12 torres de enfriamiento en 10 edificios, incluido un hospital administrado por la ciudad y una clínica de salud sexual, dijeron funcionarios de salud. Desde entonces, se han completado los esfuerzos de remediación en todas las torres de enfriamiento.

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote de la ciudad se ha relacionado con torres de enfriamiento, que utilizan agua y un ventilador para enfriar edificios.

Las personas generalmente desarrollan síntomas (tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar) entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los funcionarios de salud de la ciudad dicen que las personas que viven o trabajan en el área deben comunicarse con un proveedor de atención médica si desarrollan síntomas similares a los de la gripe. Para obtener más información, visite el portal de los CDC.

Tags
Breaking NewsNueva YorkEnfermedades
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 21 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: