Aumenta a seis el número de fallecidos por brote de legionella en Nueva York

Nueva York— Las autoridades de la ciudad de Nueva York han descubierto una sexta muerte relacionada con un brote de enfermedad del legionario en Central Harlem, donde más de 100 personas han sido diagnosticadas con la dolencia, dijeron el jueves las autoridades sanitarias.

La persona murió a principios de este mes fuera de la ciudad de Nueva York. Su muerte fue descubierta recientemente durante la investigación en curso del departamento de salud de la ciudad sobre el brote que comenzó a fines de julio, dijo la agencia. El departamento informó de una quinta muerte el lunes.

Las autoridades dijeron que 111 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad del legionario hasta el jueves, dos más que el miércoles. Siete personas están hospitalizadas, dos menos que el día anterior, dijo el departamento. 14 personas habían sido hospitalizadas el lunes.

La bacteria que causa la enfermedad del legionario se había descubierto en 12 torres de enfriamiento en 10 edificios, incluido un hospital administrado por la ciudad y una clínica de salud sexual, dijeron funcionarios de salud. Desde entonces, se han completado los esfuerzos de remediación en todas las torres de enfriamiento.

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote de la ciudad se ha relacionado con torres de enfriamiento, que utilizan agua y un ventilador para enfriar edificios.

Las personas generalmente desarrollan síntomas (tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar) entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).