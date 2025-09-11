Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos.

1 / 8 Autoridades ofrecen pocos detalles sobre qué pudo provocar el asesinato del activista conservador Charlie Kirk

Autoridades ofrecen pocos detalles sobre qué pudo provocar el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos.

1 / 8 | Autoridades ofrecen pocos detalles sobre qué pudo provocar el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Charlie Kirk nació en octubre de 1993 en Illinois y es padre de dos hijos. - Alex Brandon

Orem, Utah - Las autoridades buscaban el jueves a un francotirador que asesinó a Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump, de un solo disparo, y luego se escabulló en el caos resultante del último acto de violencia política que ha afectado a Estados Unidos.

Kirk fue asesinado con un disparo desde una azotea distante en el campus de la Utah Valley University, donde estaba hablando el miércoles, dijeron las autoridades. Las autoridades federales, estatales y locales estaban trabajando en lo que llamaron “múltiples escenas del crimen activas”. Mientras la búsqueda se extendía a un segundo día, proporcionaron poca información sobre la identidad, el motivo, la ubicación o la evidencia del tirador y estaban revisando videos de seguridad granulados de una persona misteriosa vestida de oscuro.

“Este es un día oscuro para nuestro estado. Es un día trágico para nuestra nación”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox. “Quiero ser muy claro, este es un asesinato político”.

PUBLICIDAD

Dos personas fueron detenidas el miércoles, pero no se determinó que ninguna estuviera relacionada con el tiroteo y ambas fueron liberadas, dijeron funcionarios de seguridad pública.

Las circunstancias del tiroteo atrajeron una atención renovada a una amenaza creciente de violencia política en Estados Unidos que en los últimos años ha atravesado el espectro ideológico. El asesinato atrajo la condena bipartidista, pero una reflexión nacional sobre las formas de evitar que los agravios políticos se manifiesten como violencia mortal parecía esquiva.

Videos publicados en las redes sociales de la Utah Valley University muestran a Kirk hablando en un micrófono de mano mientras está sentado debajo de una carpa blanca con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong”. Se escucha un disparo, y se puede ver a Kirk levantando la mano derecha mientras la sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores atónitos jadean y gritan antes de que la gente empiece a huir.

Instante en que le disparan a comentarista Charlie Kirk, aliado de Donald Tump El influyente activista de derecha fue impactado en el cuello durante un evento en la Utah Valley University.

El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, visitarían a la familia de Kirk el jueves en Salt Lake City. Según una persona familiarizada con los planes de Vance pero no autorizada para hablar de ellos públicamente, los Vance visitarán Utah en lugar de asistir a una ceremonia al aire libre para conmemorar el 11 de septiembre en Nueva York.

Vance publicó un recuerdo en X que narra su amistad, que se remonta a los mensajes iniciales en 2017, a través de la campaña de Vance para el Senado y, finalmente, orando después de enterarse del tiroteo. Kirk jugó un papel fundamental en la creación de la segunda administración de Trump, escribió Vance.

PUBLICIDAD

“Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se remonta directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió Vance. “No solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a contratar a todo el gobierno”.

Kirk estaba respondiendo preguntas sobre la violencia armada

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política juvenil sin fines de lucro, Turning Point USA, con sede en Arizona, en el patio del Sorensen Center en el campus. Inmediatamente antes del tiroteo, estaba respondiendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre la violencia armada.

“¿Sabe cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos 10 años?”, preguntó la persona. Kirk respondió: “Demasiados”.

El interrogador continuó: “¿Sabe cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?”

“¿Contando o no la violencia de pandillas?”, preguntó Kirk.

Entonces sonó un disparo.

El tirador, a quien Cox prometió que rendiría cuentas en un estado con la pena de muerte, vestía ropa oscura y disparó desde el techo de un edificio a cierta distancia.

Madison Lattin estaba mirando a solo unas pocas docenas de pies a la izquierda de Kirk cuando escuchó que la bala lo golpeaba.

“La sangre está cayendo y goteando, y estás tan asustado, no solo por él sino por tu propia seguridad”, dijo.

Dijo que vio a gente caer al suelo en un silencio espeluznante interrumpido inmediatamente por gritos. Ella y otros corrieron. Algunos cayeron y fueron pisoteados en la estampida.

Cuando Lattin se enteró más tarde de que Kirk había muerto, lloró, dijo, describiéndolo como un modelo a seguir que le había mostrado cómo estar decidida y luchar por la verdad.

PUBLICIDAD

Trump llama a Kirk un “mártir por la verdad”

Unas 3,000 personas asistieron, según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. El departamento de policía de la universidad tenía seis oficiales trabajando en el evento, junto con el propio equipo de seguridad de Kirk, dijeron las autoridades.

Trump anunció la muerte de Kirk en las redes sociales y elogió al cofundador y director ejecutivo de Turning Point, de 31 años, como “Grande, e incluso Legendario”. Más tarde, lanzó un video en el que llamó a Kirk un “mártir por la verdad y la libertad”.

La Utah Valley University dijo que el campus fue evacuado después del tiroteo y permanecerá cerrado hasta el lunes.

Mientras tanto, oficiales armados caminaban por el vecindario que bordea el campus, llamando a las puertas y pidiendo cualquier información que los residentes pudieran tener sobre el tiroteo. Helicópteros zumbaban en lo alto.

El evento del miércoles, anunciado como la primera parada en “The American Comeback Tour” de Kirk, había generado una reacción polarizadora en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores universitarios que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1,000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda y afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

1 / 15 | En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk. El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. - Tess Crowley 1 / 15 En imágenes: así fue la escena del tiroteo contra Charlie Kirk El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, fue baleado en un encuentro público frente a 2,000 personas en una universidad de Estados Unidos. Tess Crowley Compartir

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de clips de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: “¿Qué está pasando en Utah?”

Condena de todo el espectro político

El tiroteo provocó una rápida condena bipartidista cuando los funcionarios demócratas se unieron a Trump, quien ordenó que las banderas se izaran a media asta y emitió una proclamación presidencial, y otros aliados republicanos de Kirk al denunciar la violencia.

PUBLICIDAD

“El asesinato de Kirk me rompe el corazón. Mis más profundas condolencias están con su esposa, sus dos hijos pequeños y sus amigos”, dijo Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata que resultó herida en un tiroteo en 2011 en su distrito de Arizona.

En una declaración conjunta, los Jóvenes Demócratas de Connecticut y los Jóvenes Republicanos de Connecticut calificaron el tiroteo de “inaceptable”.

“Rechazamos todas las formas de violencia política”, dijeron. “No hay lugar en nuestro país para tales actos, independientemente de los desacuerdos políticos”.

El tiroteo parecía estar a punto de convertirse en parte de un aumento de la violencia política que ha tocado una variedad de ideologías y representantes de ambos partidos políticos principales. Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el bombardeo incendiario de un desfile en Colorado en junio para exigir que Hamas liberara a los rehenes y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, que es judío, en abril. El más notorio de estos eventos es el tiroteo de Trump durante un mitin de campaña en Pensilvania el año pasado.

Kirk se enfrentó a los liberales

Turning Point fue fundada en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista del Tea Party, para hacer proselitismo en los campus universitarios a favor de impuestos bajos y un gobierno limitado. No fue un éxito inmediato.

Pero el celo de Kirk por confrontar a los liberales en la academia finalmente se ganó a un influyente grupo de financieros conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó con entusiasmo a Trump después de que obtuvo la nominación del Partido Republicano en 2016. Kirk se desempeñó como asistente de Donald Trump Jr. durante la campaña de las elecciones generales.