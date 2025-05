Las autoridades no saben si Leatherman se dio cuenta de que era su esposa a quien protegía en medio del caos y la oscuridad. Wattenbarger dijo que cree que sucedió justo después de que el tornado había pasado, cuando los vientos aún eran lo suficientemente fuertes como para arrojar escombros al aire.

Los trabajadores de emergencia encontraron a los Leatherman al principio de la respuesta, pero no los reconocieron en la oscuridad total, dijeron las autoridades. Leatherman estaba muerto, y atendieron a Michelle Leatherman. La ubicación de Leslie Leatherman se registró para su identificación posterior, y los rescatistas continuaron para ayudar a otras víctimas.

Poco tiempo después, las autoridades comenzaron a buscar a Leatherman después de que no respondió a las llamadas de radio. Los socorristas regresaron para encontrar su cuerpo y hacer la desgarradora identificación.

“Estamos sobreviviendo”, dijo Wattenbarger. “Esa es la única forma en que podemos describirlo. La gente dice ‘¿Están todos bien?’ No, no estamos bien. No estamos bien. Sin embargo, estamos sobreviviendo, porque eso es lo que él querría. Queremos honrar su legado como departamento.”