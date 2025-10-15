Bomberos rescatan a un cachorro varado durante inundaciones en el sur de California
El pug fue rescatado en medio de una rara tormenta de octubre y se encuentra en un refugio de animales
15 de octubre de 2025 - 4:07 PM
Un bombero se enfrentó a las crecientes inundaciones para rescatar a un cachorro tembloroso que estaba varado el martes sobre escombros durante una rara tormenta de octubre en el sur de California.
El video muestra a un bombero del condado de Ventura bajando por una escalera para alcanzar al perro, que estaba atrapado en juncos al borde de un canal de inundación al noroeste de Los Ángeles.
Las autoridades dijeron que la perra de 19 libras, mezcla de pug o bulldog francés, estaba fría pero por lo demás ilesa. No tenía una etiqueta en su collar ni un microchip.
El sitio web de Servicios de Animales del Condado de Ventura dice que la perra de aproximadamente 3 años se encuentra en el Refugio de Animales de Camarillo, donde podría ser adoptada tan pronto como el sábado si no se identifica a sus dueños. Visite vcAnimalServices.org para más información.
