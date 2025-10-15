Bomberos rescatan a un cachorro varado durante inundaciones en el sur de California

Un bombero se enfrentó a las crecientes inundaciones para rescatar a un cachorro tembloroso que estaba varado el martes sobre escombros durante una rara tormenta de octubre en el sur de California.

El video muestra a un bombero del condado de Ventura bajando por una escalera para alcanzar al perro, que estaba atrapado en juncos al borde de un canal de inundación al noroeste de Los Ángeles.

Las autoridades dijeron que la perra de 19 libras, mezcla de pug o bulldog francés, estaba fría pero por lo demás ilesa. No tenía una etiqueta en su collar ni un microchip.