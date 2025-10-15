Opinión
15 de octubre de 2025
Bomberos rescatan a un cachorro varado durante inundaciones en el sur de California

El pug fue rescatado en medio de una rara tormenta de octubre y se encuentra en un refugio de animales

15 de octubre de 2025 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades dijeron que la perra de 19 libras, mezcla de pug o bulldog francés, estaba fría pero por lo demás ilesa. No tenía una etiqueta en su collar ni un microchip.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un bombero se enfrentó a las crecientes inundaciones para rescatar a un cachorro tembloroso que estaba varado el martes sobre escombros durante una rara tormenta de octubre en el sur de California.

El video muestra a un bombero del condado de Ventura bajando por una escalera para alcanzar al perro, que estaba atrapado en juncos al borde de un canal de inundación al noroeste de Los Ángeles.

El sitio web de Servicios de Animales del Condado de Ventura dice que la perra de aproximadamente 3 años se encuentra en el Refugio de Animales de Camarillo, donde podría ser adoptada tan pronto como el sábado si no se identifica a sus dueños. Visite vcAnimalServices.org para más información.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
