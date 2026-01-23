Cámara aprueba los proyectos finales de gasto mientras los demócratas denuncian la financiación de ICE

La Cámara de Representantes aprobó el jueves el último paquete de proyectos de ley de gasto de este año, mientras los legisladores, aún dolidos por el cierre récord de 43 días del otoño pasado, trabajaban para evitar otra interrupción en la financiación de una amplia franja del gobierno federal.

Los cuatro proyectos suman alrededor de 1.2 billones de dólares en gasto y ahora pasan al Senado, donde se necesita la aprobación final la próxima semana antes de la fecha límite del 30 de enero para evitar un cierre parcial del gobierno.

Tres de los proyectos contaron con un amplio apoyo bipartidista. Financian Defensa y varios otros departamentos, incluidos Educación, Transporte y Salud y Servicios Humanos. Un cuarto proyecto, que financia al Departamento de Seguridad Nacional, fue duramente disputado, ya que los demócratas expresaron su preocupación de que no lograra frenar los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump.

Los republicanos lograron superar las objeciones demócratas y forzar la aprobación del proyecto de Seguridad Nacional con una votación de 220 a 207. El paquete más amplio, que financia un aumento salarial del 3.8% para el ejército, fue aprobado con una votación de 341 a 88.

Antes de las votaciones, los líderes demócratas de la Cámara anunciaron su oposición al proyecto de Seguridad Nacional, mientras las bases del partido exigían una postura más firme en respuesta a la ofensiva migratoria del presidente republicano. Los esfuerzos de Trump se han centrado recientemente en el área de Minneapolis, donde están desplegados más de 2,000 agentes y donde un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mató a tiros a Renee Good, madre de tres hijos.

En una declaración conjunta, los líderes demócratas dijeron que Trump prometió al pueblo estadounidense que su política de deportaciones se centraría en delincuentes violentos que se encontraran ilegalmente en el país, pero que, en cambio, ICE ha atacado a ciudadanos estadounidenses y a familias inmigrantes respetuosas de la ley.

“Los dólares de los contribuyentes están siendo mal utilizados para brutalizar a ciudadanos estadounidenses, incluido el trágico asesinato de Renee Nicole Good. Este extremismo debe terminar”, afirmó el comunicado del líder demócrata Hakeem Jeffries, la jefa de la bancada demócrata Katherine Clark y el presidente del caucus demócrata Pete Aguilar.

Opciones limitadas para los demócratas

Los demócratas tenían pocas buenas opciones para expresar su oposición a la financiación de Seguridad Nacional.

Cuando los legisladores se enfrentan a un punto muerto presupuestario, normalmente recurren a resoluciones continuas para financiar temporalmente a las agencias en sus niveles actuales. Pero hacerlo en este caso simplemente cedería más decisiones de gasto de Seguridad Nacional a Trump, dijo la representante Rosa DeLauro, la principal demócrata del Comité de Asignaciones de la Cámara.

También existía la preocupación de que no financiar a Seguridad Nacional perjudicaría los programas de asistencia en caso de desastres y a agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte, mientras que ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza seguirían operando sin problemas. Podrían utilizar fondos del gran proyecto de ley de recortes fiscales e inmigración de Trump para continuar sus operaciones. ICE, que normalmente recibe alrededor de 10,000 millones de dólares al año, recibió 30,000 millones para operaciones y 45,000 millones para centros de detención a través del “gran y hermoso proyecto de ley” de los republicanos.

El proyecto de Seguridad Nacional de este año mantiene prácticamente sin cambios el gasto anual que el Congreso asigna a ICE con respecto al año anterior. También restringe la capacidad de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para reasignar fondos de manera unilateral y distribuir dólares federales según su criterio. Además, el proyecto asigna 20 millones de dólares para la compra y operación de cámaras corporales para agentes de ICE y de Aduanas y Protección Fronteriza que interactúen con el público durante operaciones de control migratorio. Asimismo, exigirá que Seguridad Nacional proporcione actualizaciones mensuales sobre cómo planea gastar el dinero del proyecto de Trump.

“No es todo lo que queríamos. Queríamos más supervisión. Pero miren, los demócratas no controlamos la Cámara. No controlamos el Senado ni la Casa Blanca. Aun así, logramos añadir algo de supervisión sobre Seguridad Nacional”, dijo el representante Henry Cuellar, demócrata de Texas y miembro del Comité de Asignaciones.

Los republicanos respondieron que el proyecto de Seguridad Nacional ayuda a los legisladores a cumplir con su deber más importante: mantener a salvo al pueblo estadounidense.

“Esta legislación cumple precisamente con eso y respalda la agenda de ‘Estados Unidos primero’”, dijo el representante Tom Cole, presidente republicano del Comité de Asignaciones de la Cámara.

Los republicanos también celebraron haber evitado un proyecto de financiación masivo y general conocido como omnibus como parte del proceso presupuestario de este año. Según ellos, este tipo de proyectos, que a menudo se abordan antes de la temporada navideña cuando los legisladores están ansiosos por regresar a casa, han contribuido a un mayor gasto federal. El esfuerzo de este año, aunque con algunos meses de retraso, logra mantener el gasto no relacionado con defensa justo por debajo de los niveles actuales, subrayaron.

“Envía un mensaje claro y contundente a casa: la Cámara ha vuelto al trabajo. Hemos vuelto a gobernar”, dijo el representante Mark Alford, republicano de Misuri.

Ira en el pleno de la Cámara

Uno a uno, los legisladores demócratas se alinearon para expresar su oposición al proyecto de Seguridad Nacional, con un enfoque particular en ICE, que ha estado contratando rápidamente a miles de nuevos agentes de deportación para llevar a cabo la agenda de deportación masiva del presidente.

La representante Betty McCollum, de Minnesota, dijo que los residentes de su estado estaban siendo perfilados racialmente a gran escala y secuestrados de sus comunidades.

“Agentes federales enmascarados están deteniendo a padres, sí, delante de niños aterrorizados”, dijo McCollum. “Y estamos descubriendo que muchas de estas personas no tenían antecedentes y estaban aquí legalmente”.

“No financiaré a una agencia que actúa como una Gestapo estadounidense”, dijo el representante Jerrold Nadler, demócrata de Nueva York.

“Esto se trata de la represalia política de un presidente vengativo”, dijo Clark, de Massachusetts. “No voy a dar un sello de aprobación automática al uso de la violencia política por parte del gobierno federal contra su propio pueblo, y pido a todos los miembros que se unan a mí votando no”.

Cole criticó algunos de los comentarios sobre ICE realizados en el pleno de la Cámara.

“Es imprudente, y alienta a la gente a creer que tenemos masas de actores malintencionados dentro de una agencia en particular”, dijo Cole.

En una adición de último minuto al paquete, la Cámara incluyó una disposición que derogaría la capacidad de los senadores de demandar al gobierno por la recopilación de los datos de sus teléfonos móviles como parte de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.