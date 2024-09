Campaña dice que Donald Trump está salvo luego de disparos cerca de él en Florida

La campaña no dio más detalles.

No quedaba claro si los disparos habían sido apuntados hacia Trump.

Un funcionario de las fuerzas del orden que habló bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso dijo que los funcionarios estaban tratando de determinar si los disparos se hicieron cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach o en los terrenos. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.