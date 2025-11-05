Cápsula del tiempo centenaria encontrada en iglesia de Utah evoca recuerdos de un Japantown ahora fugaz

Salt Lake City - Una corazonada de una historiadora sobre lo que podría estar escondido dentro de las paredes de una iglesia japonesa en Salt Lake City llevó a los feligreses a descubrir una instantánea centenaria de un Japantown que alguna vez fue vibrante y que ahora lucha por sobrevivir.

Los ancianos de la Iglesia Japonesa de Cristo, de 101 años, uno de los dos edificios restantes en el Japantown de la ciudad, perforaron ladrillo, concreto y barras de refuerzo para extraer una caja de metal de la piedra angular del edificio. Su contenido cuenta las historias de los primeros inmigrantes japoneses a un área ahora superada por la expansión urbana.

Los miembros de la comunidad echaron su primer vistazo a los artefactos durante el fin de semana, sacando de la caja banderas cosidas a mano, Biblias y periódicos locales tanto en inglés como en japonés, los artículos de incorporación de la iglesia y una hoja de papel recortada con brillo con los nombres escritos a mano de sus maestros de escuela dominical.

“Se ven los pensamientos, las esperanzas y la fe de personas de una comunidad de hace más de 100 años. Lo que esperaban todavía sigue sucediendo en el corazón de Salt Lake City”, dijo el reverendo Andrew Fleishman en una entrevista con The Associated Press.

La Biblia en japonés había sido entregada a la miembro fundadora Lois Hide Hashimoto por su madre cuando salió de su país natal, Japón, hacia Estados Unidos a principios del siglo XX. Más de un siglo después, las nietas de Hashimoto, Joy Douglass y Ann Pos, sostuvieron su Biblia por primera vez.

Una inscripción manuscrita dice: “Para Lois Hide de su madre cuando comenzó a ir a Estados Unidos. 20 de junio de 1906. ‘El Señor es nuestra fuerza y ​​refugio’“. También en la caja había una Biblia en inglés colocada en la cápsula del tiempo por su padre, Eddie Hashimoto, que entonces tenía 13 años.

Los miembros de la iglesia presbiteriana sabían que su capilla había sido dedicada en el otoño de 1924, pero no sabían la fecha exacta, el 2 de noviembre, hasta que abrieron la cápsula del tiempo. Fue descubierto cuando Lorraine Crouse, miembro de tercera generación y ex historiadora de la Universidad de Utah, señaló que las cápsulas del tiempo eran populares en el momento de la construcción de la iglesia. Un escaneo de radar confirmó más tarde la presencia de una caja trapezoidal encerrada en la base de hormigón.

Para Lynne Ward, una anciana de la iglesia, ver el contenido evocó recuerdos de la infancia de caminar por las calles de un bullicioso Japantown lleno de mercados de pescado, hoteles, tintorerías, restaurantes y otros negocios de propiedad japonesa. Recordó haber visitado un mercado con su madre donde el comerciante le daba caramelos masticables de cítricos envueltos en papel de arroz comestible que se derretía en su boca.

Una vez que tuvo 90 negocios, el Japantown de Salt Lake City se formó a principios del siglo XX cuando un auge minero y ferroviario atrajo a miles de inmigrantes japoneses al norte de Utah. El vecindario del centro cambió drásticamente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos líderes de la comunidad fueron “acosados, detenidos y enviados a campos de internamiento”, según Salt Lake City Downtown Alliance.

Japantown se mantuvo hasta que la ciudad amplió su enorme Salt Palace Convention Center en la década de 1990, arrasando la mayoría de los negocios restantes y dispersando a los residentes en los suburbios.

Hoy, todo lo que queda son un par de letreros de calles, un pequeño jardín japonés y dos centros religiosos, uno presbiteriano y otro budista, rodeados de bares deportivos, hoteles, el centro de convenciones y el estadio local para los equipos profesionales de hockey y baloncesto de Utah.

Para muchos miembros de la iglesia, la cápsula del tiempo recuerda la historia que están luchando por mantener viva mientras el desarrollo urbano amenaza a Japantown con la extinción. También documenta la resiliencia de una comunidad étnica y religiosa minoritaria en un estado donde La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como la iglesia mormona, es el grupo religioso más grande.

La iglesia de un solo piso, que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos, se encuentra en medio de un distrito de deportes y entretenimiento planificado que promete traer un toque moderno a un centro de rápido crecimiento.

Los desarrolladores de Smith Entertainment Group se han comprometido a ser respetuosos con las necesidades de la iglesia a medida que construyen el área circundante. Pero a los líderes de la iglesia les preocupa que el proyecto multimillonario pueda alejar lo que queda de la historia local de la comunidad japonesa.

Ward dijo que dejó la reciente inauguración de la cápsula del tiempo sintiéndose empoderada para mostrarle a la gente que la comunidad japonesa no solo es una pieza valiosa del pasado de la ciudad, sino también de su presente.