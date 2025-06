Tania León, la destacada compositora y directora que también cofundó el Dance Theatre of Harlem, nunca planeó emigrar a Estados Unidos. Ella quería mudarse a París.

Cuando León recibió la oportunidad de salir de Cuba en un vuelo de reasentamiento a Miami en 1967, la aprovechó, pensando que eventualmente terminaría estableciéndose en Francia, donde se uniría al Conservatoire de Paris y se convertiría en concertista de piano. En cambio, se mudó a Nueva York y, en cuestión de meses, conoció a Arthur Mitchell, el bailarín del New York City Ballet que alcanzó fama internacional e integró la forma de arte como su primera estrella negra.

“No se puede predecir el futuro”, dijo León a The Associated Press en una entrevista. “Por una casualidad, me topé con el hombre que, en cierto modo, cambió mi vida... y luego me habló sobre la creación de algo que tenía en mente que luego se convirtió en el Dance Theatre of Harlem y luego estuve involucrada en todo esto”.

“Todo esto” – su composición, su dirección de la Filarmónica de Nueva York, su trabajo en Broadway – llevó a León a ser honrada el jueves por la Carnegie Corp. de Nueva York como parte de su 20ª clase de Grandes Inmigrantes, Grandes Estadounidenses.

“Estoy abrumada con este último reconocimiento sobre lo que he podido contribuir porque no lo hice con el propósito de obtener premios y cosas así”, dijo León. “Creo que uno tiene que transmitir la gratitud por las oportunidades que he recibido desde que llegué”.

Los 20 miembros de la clase de este año de Grandes Inmigrantes, Grandes Estadounidenses representan una amplia gama de viajes de inmigración, pero comparten el deseo de retribuir al país que se ha convertido en su hogar. Lo que la iniciativa Carnegie celebra es también cómo los inmigrantes estadounidenses han mejorado su país.

“Durante 20 años, nuestra iniciativa de sensibilización pública Grandes Inmigrantes ha sido un recordatorio de que muchas de las figuras más influyentes de nuestro país han sido ciudadanos naturalizados distinguidos, como nuestro fundador Andrew Carnegie, nacido en Escocia”, dijo la presidenta de Carnegie, Dame Louise Richardson, también ciudadana estadounidense naturalizada, nacida en Irlanda, en un comunicado. “Estados Unidos es una nación de inmigrantes y nuestro continuo apoyo a las organizaciones no partidistas que ayudan a establecer vías legales para la ciudadanía continúa enriqueciendo el tejido mismo de la vida estadounidense”.

Simon Johnson, ganador del Premio Nobel, también fue honrado.

Simon Johnson, profesor británico de la Sloan School of Management del Instituto Tecnológico de Massachusetts y otro de los homenajeados de la clase de Grandes Inmigrantes de este año, dijo que los inmigrantes también han enriquecido la economía estadounidense.

“Si la gente viene a Estados Unidos, con muy pocas excepciones, viene porque quiere trabajar”, dijo Johnson, quien ganó el premio Nobel de economía de 2024 con otros dos inmigrantes estadounidenses, Daron Acemoglu, nacido en Turquía, y su compatriota británico, James Robinson. “Quieren trabajar duro. Quieren ser productivos. Quieren mejorar sus vidas y tener un futuro mejor para sus hijos... Ese dinamismo que tenemos es una gran parte de lo que va bien en muchas partes de Estados Unidos”.

Johnson dijo que la perspectiva de los inmigrantes ayudó al equipo en su estudio ganador del premio, que estudió países y descubrió que las sociedades más libres y abiertas tienen más probabilidades de prosperar. Y el apoyo que brinda la academia en Estados Unidos también es útil.

“Las universidades estadounidenses tienen oportunidades increíbles: mucho tiempo para la investigación, una enseñanza realmente interesante, excelentes estudiantes; es una combinación asombrosa”, dijo. “He tenido mucha suerte porque es un espacio que te permite trabajar duro y tener suerte”.

Los homenajeados de este año son nombrados a medida que la inmigración se convierte en un tema cada vez más polémico. La administración de Donald Trump está buscando agregar $150,000 millones para apoyar su agenda de deportación masiva, que ha provocado protestas, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos busca arrestar a 3,000 personas en el país ilegalmente cada día.

María Teresa Kumar, directora ejecutiva de Voto Latino, fue seleccionada.

María Teresa Kumar, presidenta y directora ejecutiva de la organización cívica sin fines de lucro Voto Latino y otra de las homenajeadas de Carnegie en 2024, dijo que el sentimiento antiinmigrante es doloroso en muchos niveles.

“Una Estados Unidos multicultural es nuestra superpotencia secreta”, dijo Kumar, quien emigró de Colombia con su familia cuando tenía cuatro años. “Hay muchas personas en la interferencia extranjera que intentan dividir nuestro país en torno a la raza y el estatus porque saben que multiculturalmente, cuando el capital humano es lo que va a determinar el siglo XXI, somos verdaderamente imparables... Es esa diversidad y valor de pensamiento lo que nos hace realmente fuertes. Y lo que está sucediendo en este momento parece que estamos impidiendo nuestro progreso porque no estamos viendo el panorama general”.

Kumar y Voto Latino han sido francos con sus críticas a la administración de Donald Trump y han dirigido algunos de sus recursos a mantener a los inmigrantes informados de sus derechos y ofrecer consejos para lidiar con las redadas del ICE.

Geri Mannion, directora gerente del Programa de Fortalecimiento de la Democracia de Estados Unidos de Carnegie, que supervisa los premios Grandes Inmigrantes, Grandes Estadounidenses y otras iniciativas de participación cívica, dijo que continuarán entregando los premios porque los inmigrantes ayudan a Estados Unidos en múltiples niveles.

Carnegie también está celebrando el 20 aniversario con un cómic gratuito que celebra las vidas de homenajeados anteriores, incluido David Byrne, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, el comediante Mo Amer, ganador del premio Peabody, y Jim Lee, el director creativo del universo de cómics de DC. El cómic también será utilizado por el Consejo Nacional de Profesores de Inglés para desarrollar planes de lecciones y otros recursos educativos.

“En otros países, podrías estar allí tres generaciones, pero aún podrías ser visto como el otro”, dijo. “En Estados Unidos, se te considera estadounidense en el momento en que prestas ese juramento. Y nadie lo piensa dos veces”.

