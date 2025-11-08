Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cerca del día 40: las negociaciones para abrir el gobierno federal siguen encalladas

Los legisladores se han dado cita en la Cámara Alta para intentar desbloquear el gobierno

8 de noviembre de 2025 - 6:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La negociaciones en el Senado de Estados Unidos entre demócratas y republicanos para abrir el Gobierno federal siguen estancadas. (Jose Luis Magana)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington— La negociaciones en el Senado de Estados Unidos entre demócratas y republicanos para abrir el gobierno federal siguen estancadas, especialmente por la cobertura sanitaria Obamacare, y al no alcanzar un acuerdo en la inusual sesión de este sábado lo acercan a su día número 40.

RELACIONADAS

Los legisladores se han dado cita en la Cámara Alta para intentar desbloquear el gobierno, que es desde hace unos días el más largo de su historia, pero el debate ha seguido marcado por la división partidista del hemiciclo.

Los demócratas han defendido la propuesta anunciada este viernes por el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, de aprobar una resolución para desbloquear el Gobierno a cambio de extender un año más los subsidios Obamacare - que expirarán a finales de este año.

Sin embargo, el líder de la mayoría, el republicano John Thune, ha tildado la propuesta de “inviable” y ha cerrado filas en torno al proyecto provisional republicano para reabrir el Gobierno, aprobado por la Cámara de Representantes, que el Senado ha rechazado hasta en 15 ocasiones.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, ha cargado contra esta cobertura y ha propuesto redirigir el dinero directamente a los ciudadanos y que sean estos los que escojan su seguro médico, lo que parece haber marcado las líneas que seguirán los republicanos.

El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar.Un letrero que lee "Cerrado a todos los tours" en la rotonda del Capitolio federal. Han sido muchas los espacios de atractivo turístico, así como de servicios a la ciudadanía, que han cerrado mientras dura el cierre. De todos modos, el gobierno de Puerto Rico había asegurado que tenía los fondos para cubrir esos pagos en lo que el gobierno federal puede reembolsarles el dinero. En la foto, el Capitolio federal iluminado en la tarde del 6 de octubre.
1 / 20 | Retratos de incertidumbre: así se ven Washington D.C. y otras ciudades en medio del cierre federal. El cierre del gobierno federal ya alcanza su segunda semana. En esta foto, oficiales policíacos del Capitolio federal monitorean las inmediaciones del lugar. - Allison Robbert

Varios medios han señalado que se han llevado a cabo negociaciones entre representantes de ambos partidos a puerta cerrada pero que no han resultado exitosas.

Según CNN, los republicanos buscan aprobar un pequeño paquete de financiación hasta finales de año, además de una prórroga “limpia”, en la que se extiendan los cambios de la anterior, sin alteraciones importantes.

En la sesión, Thune ha advertido que no concluirá la sesión hasta que se consiga abrir el Gobierno. En otras circunstancias, la semana que viene, o al menos parte de ella, no sería laborable puesto que el próximo martes Estados Unidos celebra el Día de los Veteranos, festivo en el país.

Tras cinco horas, la sesión ha sido aplazada y se volverá a abrir este domingo a las 1:30 p.m., hora local. Se espera que pueda haber votaciones, pero no se han convocado a esta hora.

Este es el primer fin de semana que los senadores están en sesión desde que empezó el cierre del Gobierno el pasado 1 de octubre.

Tags
Breaking NewsGobierno federalCierre del gobierno federalDonald TrumpCapitolio de Estados UnidosPartido RepublicanoPartido DemócrataSenado de Estados UnidosCámara de Representantes de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 8 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: