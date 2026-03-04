Opinión
Últimas Noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Comité de Ética investiga al representante de Texas Tony Gonzales

La pesquisa gira en torno a una supuesta conducta sexual inapropiada con una ayudante

4 de marzo de 2026 - 2:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El representante Tony Gonzales, padre de seis hijos, ganó su escaño por primera vez en 2020 tras retirarse de una carrera de 20 años en la Marina que incluyó tiempo en Irak y Afganistán. (Blaine Young)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- El Comité de Ética de la Cámara dijo el miércoles que ha abierto una investigación del representante Tony Gonzales, sobre las denuncias que incluyen tener un romance con un ayudante.

Los principales miembros republicanos y demócratas de la comisión dijeron en una declaración conjunta que un grupo de investigación estudiaría si Gonzales tuvo una conducta sexual inapropiada con una empleada de su oficina y si discriminó injustamente al dispensar favores o privilegios especiales.

La oficina de Gonzales no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

El congresista, ahora en su tercer mandato, ha dicho que no dimitirá en respuesta a las acusaciones, diciendo recientemente a los periodistas en el Capitolio que habrá oportunidades para que salgan a la luz todos los detalles y hechos.

“Lo que han visto no son todos los hechos”, dijo González.

Gonzales, padre de seis hijos, ganó su escaño por primera vez en 2020 tras retirarse de una carrera de 20 años en la Marina que incluyó tiempo en Irak y Afganistán. El martes, se vio obligado a enfrentarse en mayo a Brandon Herrera, un fabricante de armas e influenciador del derecho a las armas en YouTube que perdió por poco ante Gonzales en las primarias de 2024.

El legislador republicano de Texas, Tony Gonzales, y la directora de su oficina regional de Uvalde, Regina Santos-Aviles, fallecida en septiembre del año pasado por un "suicidio por auto inmolación", según determine la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar.
El legislador republicano de Texas, Tony Gonzales, y la directora de su oficina regional de Uvalde, Regina Santos-Aviles, fallecida en septiembre del año pasado por un "suicidio por auto inmolación", según determine la Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar. (Cortesía)

El San Antonio Express-News informó de que había obtenido mensajes de texto en los que la ex empleada de Gonzales, Regina Ann Santos-Aviles, escribía a un colega que tenía una aventura con el congresista.

La AP no ha obtenido de forma independiente copias de los mensajes. Un abogado de Adrián Avilés, esposo de Santos-Avilés, ha dicho que el marido se enteró de la aventura antes de la muerte de su esposa.

