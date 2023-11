Tampa, Florida.- En una de sus primeras visitas a Tampa en el año 2009, el neurólogo Héctor Hugo Vélez Camacho pensaba que a la ciudad le faltaba mucho para ser una vibrante, moderna y con las instalaciones necesarias para ser lo suficientemente atractiva para vivir aquí.

Catorce años después de esa primera impresión, esta ciudad de la zona oeste central de Florida no sólo se ha convertido en su casa permanente, sino que cada día le asombra más.

“El crecimiento, modernismo y la vibra de gran ciudad se notan a pasos agigantados, y personas de toda la nación quieren mudarse a Tampa, entre ellos retirados y empresarios de todos los niveles, especialmente después de la pandemia. Ahora vienes aquí y puedes notar de inmediato hacia dónde nos dirigimos como región de la Florida, con residentes de todas las edades, aunque es notoria su numerosa población joven, responsable en parte del cambio que está experimentando el área”, dijo el médico puertorriqueño más conocido como Hugo Vélez.

En Riverview, un suburbio a unas 15 millas de Tampa, ofrece sus servicios como neurólogo en uno de los grupos médicos más grandes del área.

“Aquí en la Bahía de Tampa somos un grupo muy grande de profesionales de salud hispanos, en todos los rangos de la medicina. Esto va a tono con el gran crecimiento de la población hispana en general y también de la ciudad de Tampa, que sigue experimentando un gran desarrollo. No deja de asombrarme cada día la cantidad de edificios nuevos y construcciones en general, los nuevos negocios y las oportunidades que representa para los que van llegando a nuestra área”, expresó el neurólogo.

Apasionado con su carrera, Vélez Camacho disfruta todavía más de atender a la población hispana.

“Pero hay una realidad, somos pocos especialistas en mi campo para la cantidad de pacientes, y eso hace que nuestras citas tengan que hacerse hasta con seis meses de anticipación. Por eso, siempre llevo el mensaje para quienes se van a mudar, de que, así como organizan los otros aspectos relacionados con cambiar de lugar de residencia, organicen el tema de la salud antes de llegar”, advirtió a modo de consejo.

Vélez Camacho dijo que es importante tener sus registros médicos o asegurarse de que puedan accederse electrónicamente. Además, para quienes tienen condiciones de salud crónicas y están bajo tratamiento, asegurarse de que cuenten con sus recetas y con medicamentos suficientes para el tiempo que estarán sin ver a un médico. “Claro, esto no se refiere a las emergencias que no pueden esperar”, indicó el especialista. En su práctica médica, atiende con más frecuencia a pacientes con dolores de cabeza, problemas de memoria y de cuello, y al menos un 15% de pacientes con epilepsia, que es parte de su especialidad.

Vélez Camacho dijo que le gusta tomarse el tiempo con sus pacientes, interactuar con ellos, y le satisface poder hablarles a los hispanos en su mismo idioma, incluyendo a los que llegan desde Puerto Rico.

“Quienes crecimos con nuestros médicos hablando nuestro idioma, sabemos lo importante que es esto”, afirmó.

Consciente de que en Puerto Rico hay un éxodo de médicos, que dice ocurre hace muchos años, considera que la principal razón para ello es la limitación para poder hacer especializaciones.

“Eso nos lleva a salir de la isla y a expandir horizontes. Muchos nos vemos forzados a venir para acá (Estados Unidos), y mientras algunos regresan, otros nos quedamos y hacemos nuestra vida aquí. Sin embargo, siempre aportamos de alguna manera a la salud de nuestra gente allá, ya que mantenemos conexión con colegas con quienes estudiamos o nos dieron clases, compartimos información profesional, y nos ayudamos mutuamente en caso de tener pacientes, que se van de vuelta para la isla, o que, por el contrario, vienen a vivir aquí”, explicó.

Siempre supo a qué se dedicaría

Vélez Camacho se graduó de la Escuela de Medicina de Ponce y, más tarde, de la Universidad de Miami, donde hizo su especialidad en neurología. Allí vivió hasta el año 2013, cuando se mudó a Nueva York para estudiar neurofisiología en la Universidad de Nueva York.

“Sin tenerlo en planes, me quedé unos años allí, porque la universidad me ofreció lo que fue mi primer trabajo profesional, laborando con la doctora Blanca Vázquez, una puertorriqueña que estaba a cargo del programa de epilepsia”, indicó.

“Desde pequeño supe que iba a ser médico; pensaba que tal vez sería radiólogo, pero una buena amiga tiene una condición de desórdenes neurológicos y convulsiones. Eso me motivó a estudiar neurología”, dijo el joven médico ponceño de 40 años.

Su regreso a Florida se dio primero a Miami, en el 2015, aceptando un llamado de la Universidad de Miami para trabajar, pero en el 2016 decidió mudarse al área de Tampa.

Su meta es seguir integrándose a la comunidad

El médico vive en Tampa con su esposo, Will Deliz, un dentista de Aguadilla, que tiene su práctica privada también en el área.

“Cuando me mudé, mi meta fue que me conocieran por mi nombre, hasta la alcaldesa. Y ahora, unos años después, lo he logrado. Me encanta la medicina, ver pacientes me apasiona, pero también soy de una nueva generación de médicos que sabe que hay que tener espacio para otras cosas en la vida. Salimos, nos involucramos en actividades comunitarias, vamos a festivales y seguiremos haciendo muchas cosas más”, dijo Vélez Camacho.

Entre esas “cosas más”, la pareja de esposos creó la página de Instagram, Taste Around Tampa, en la que hacen reseñas gastronómicas y sobre la que El Nuevo Día los entrevistó en el 2019.

“Originalmente iba a ser solo de la Bahía de Tampa, pero ya hacemos otras de ciudades más lejanas e incluso internacionales”, dijo el neurólogo, que tuvo la idea porque sus amistades siempre le pedían recomendaciones sobre lugares para comer. “Siempre les comento sobre los restaurantes que van abriendo en ciudades donde he vivido, como Miami o Nueva York, y me encanta compartir esas experiencias para que otras personas nos usen como guía gastronómica cuando visitan esos lugares. Pero especialmente amamos la diversidad culinaria de Tampa Bay, donde encuentras desde comida puertorriqueña riquísima, con una variedad que va desde ‘food trucks’ hasta restaurantes formales, y comida latina e internacional en general. Con el crecimiento de la ciudad, también se diversifica el escenario de sabores”, mencionó.

Líder innato desde sus años como estudiante de medicina, Vélez Camacho también participa en actividades como las de la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio LGBT, y comparte con otros puertorriqueños, un grupo numeroso que dice se ayudan entre ellos mismos.

El especialista explicó que disfrutan involucrarse con la comunidad, no solo como profesionales de la salud, sino como hispanos que viven en la Bahía de Tampa, una comunidad multicultural donde siempre hay algo que hacer.

“Compartimos en familia, con la familia de Will que está aquí, y en ocasiones viajo a Puerto Rico, aunque iba con más frecuencia cuando podía ver a mis abuelos, pero ya fallecieron”, dijo.

Vélez Camacho asegura que no se mudará de esta área.

“Tampa nos atrae porque es una sociedad joven y en crecimiento, y sabemos que de aquí a 10 años este será un sitio completamente diferente. Veremos cambios en la hotelería, empresas, empleomanía y el tipo de profesionales que se están mudando; todos juntos seguiremos haciendo la diferencia. Nosotros, al ser una familia joven, sabemos que nos va a seguir yendo cada vez mejor”, dijo confiado el joven profesional.

