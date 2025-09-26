Opinión
26 de septiembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Confirman que restos encontrados en el estado de Washington son de hombre buscado por el asesinato de sus tres hijas

Travis Decker era buscado por la muerte de las menores en la pasada primavera

26 de septiembre de 2025 - 10:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los equipos policiales llevaban más de tres meses buscando a Decker desde que los cuerpos de sus hijas —Paityn Decker, de 9 años; Evelyn Decker, de 8; y Olivia Decker, de 5— fueron encontrados a principios de junio junto a su camioneta en un campamento a las afueras de Leavenworth. (Nick Wagner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las pruebas forenses confirmaron que los restos humanos encontrados este mes en una remota montaña del estado de Washington pertenecen a un exsoldado buscado por la muerte de sus tres hijas pequeñas en la pasada primavera, confirmaron las autoridades el jueves.

Sus restos fueron hallados en una zona boscosa y remota del centro de Washington, al sur de la ciudad de Leavenworth, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan.

Los equipos policiales llevaban más de tres meses buscando a Decker desde que los cuerpos de sus hijas —Paityn Decker, de 9 años; Evelyn Decker, de 8; y Olivia Decker, de 5— fueron encontrados a principios de junio junto a su camioneta en un campamento a las afueras de Leavenworth.

Una autopsia determinó que la causa de muerte de las niñas fue asfixia, según la oficina del sheriff. Habían sido atadas con bridas plásticas y se les colocaron bolsas de plástico sobre la cabeza.

El sheriff del condado de Chelan, Mike Morrison, dijo que los investigadores querían honrar la memoria de las niñas resolviendo el caso, y se disculpó con la madre de las niñas, Whitney Decker, por lo que tardaron en hacerlo.

“Espero que puedas dormir un poco más tranquila por las noches sabiendo que Travis ha sido localizado”, dijo Morrison.

Decker, de 32 años, estaba con sus hijas durante una visita programada, pero no las devolvió a su exesposa, quien había advertido un año antes que su salud mental había empeorado y que se había vuelto cada vez más inestable.

Ella señaló en una petición para restringirle las visitas nocturnas con sus hijas que él vivía frecuentemente en su camioneta, y pidió que no pudiera pasar la noche con ellas hasta que encontrara una vivienda.

Decker fue soldado del Ejército desde marzo de 2013 hasta julio de 2021, y fue desplegado a Afganistán durante cuatro meses en 2014. Tenía entrenamiento en navegación, supervivencia y otras habilidades, según las autoridades, y en una ocasión vivió más de dos meses en zonas boscosas completamente aislado.

Más de 100 funcionarios de diversas agencias estatales y federales buscaron en cientos de millas cuadradas, en su mayoría áreas montañosas y remotas, por tierra, agua y aire, en una búsqueda intermitente. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 20,000 dólares por información que condujera a su captura.

En un momento, al inicio de la búsqueda, las autoridades creyeron haber visto a Decker cerca de un lago alpino remoto tras recibir una pista de unos excursionistas.

Las autoridades señalaron que la oficina forense continúa trabajando para determinar la causa y el momento de su muerte.

Tags
Breaking NewsWashington
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
