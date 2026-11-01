Critican mensajes incendiarios de Trump en redes sociales antes de las elecciones de medio término

Las cuentas oficiales de la administración de Donald Trump en redes sociales están difundiendo imágenes de una calabaza tallada con un diseño de sombrero mexicano y un fondo falso con temática de Halloween, junto a la fotografía de un hombre afroamericano presuntamente acusado de cometer fraude con ayudas alimentarias. Las publicaciones han sido criticadas por sus detractores, quienes las consideran parte de una retórica incendiaria.

A pocos días de las elecciones de medio término, las publicaciones coinciden con la amplia campaña del gobierno para mostrar su ofensiva contra la inmigración, así como sus esfuerzos por combatir el fraude y ahorrar dinero de los contribuyentes, en momentos en que el aumento de los costos de salud y otras presiones económicas han convertido el costo de vida en una de las principales preocupaciones de los votantes.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, publicó el sábado en la plataforma X una fotografía del hombre afroamericano frente a varias pilas de lo que parecen ser billetes estadounidenses. Sobre la imagen aparece el titular “SNAP FRAUDSTER” (estafador del SNAP), en aparente referencia al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido anteriormente como cupones de alimentos.

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En la fotografía, el hombre sostiene lo que parece ser un billete en llamas.

“Algunos disfraces tienen un precio. Este viene con una sentencia de prisión”, lee el mensaje, que utiliza como fondo un empaque falso de disfraces de la tienda Spirit Halloween.

Otra fotografía publicada por la Casa Blanca en X el jueves muestra una calabaza tallada con la forma de un sombrero mexicano y las palabras “La temporada espeluznante ya está aquí”.

La publicación de Rollins, quien fue nominada por Trump para ocupar el cargo de secretaria de Agricultura en noviembre de 2024, parece haber sido tomada de una publicación de Instagram de septiembre de 2025, difundida por una cuenta bajo el nombre de Shawty Dred.

A principios de este mes, Mercedes Reshard New, identificado por el Departamento de Justicia como una personalidad de las redes sociales conocida también como “Shawty Dred”, fue arrestado por cargos federales relacionados con la obtención fraudulenta de más de $4 millones en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Georgia.

No es la primera vez que la Casa Blanca enfrenta críticas por publicar imágenes incendiarias en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Hace poco más de un año, durante el cierre del gobierno federal, la Casa Blanca volvió a difundir un video manipulado con inteligencia artificial que Trump había publicado del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote y un sombrero mexicanos falsos. El video acusaba a los demócratas de actuar en beneficio de los inmigrantes indocumentados en lugar de los ciudadanos estadounidenses.

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Jeffries describió el meme como prejuicioso. La Casa Blanca reprodujo el video repetidamente en la sala de prensa, aunque el vicepresidente JD Vance prometió que “los memes del sombrero mexicano terminarán” cuando los demócratas aceptaran poner fin al cierre del gobierno.

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés) no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios. Tampoco lo hicieron la Casa Blanca ni Rollins.

En las últimas semanas, la administración Trump ha intensificado su retórica contra los inmigrantes y sus acusaciones de fraude, incluso contra la congresista federal Ilhan Omar, cuya residencia en Washington D.C. fue registrada por agentes federales a principios de este mes.

Las autoridades federales investigan un posible fraude en los documentos migratorios de su familia. Omar, nacida en Somalia, es ciudadana estadounidense naturalizada.

El gobierno también ha tomado una serie de medidas punitivas relacionadas con señalamientos de fraude en estados gobernados mayormente por demócratas, entre ellos California y Minnesota. Los gobernadores de ambas jurisdicciones han acusado al gobierno federal de señalarlos por motivos políticos.

Los fiscales federales informaron en un comunicado de prensa del 21 de octubre que el creador de contenido, New, controlaba más de 350 cuentas fraudulentas del SNAP, utilizando identidades robadas entre enero de 2020 y julio de 2026.

Según la acusación, solicitó que su empresa, Shawty Dred LLC, fuera autorizada como comerciante participante del SNAP y utilizó tarjetas de débito EBT para extraer aproximadamente $4 millones de las cuentas.

La cuenta de Instagram de New, que tiene más de dos millones de seguidores, exhibía su lujoso estilo de vida, indicaron los fiscales federales. Las publicaciones lo muestran viajando en aviones privados, posando junto a vehículos Rolls-Royce frente a lo que describía como su “supermansión” y manipulando enormes fajos de dinero en efectivo.

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“En lugar de utilizarse para alimentar a familias necesitadas, New, la personalidad de las redes sociales conocida como ‘Shawty Dred’, presuntamente utilizó el dinero para financiar una vida de lujo”, expresó el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Atlanta, Marlo Graham, en el comunicado.

New fue acusado formalmente por un gran jurado federal el 7 de octubre de decenas de cargos de fraude postal y robo agravado de identidad, así como de un cargo por fraude relacionado con el SNAP y otro por transacciones ilegales con dispositivos de acceso.

Fue arrestado el 13 de octubre y permanece bajo custodia federal.