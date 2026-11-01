Cuatro muertos y 15 heridos en varios tiroteos durante la noche de Halloween en Dallas

La Policía de Dallas informó que cuatro personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras registrarse varios tiroteos por separado en un vecindario de la ciudad.

El jefe de la Policía, Daniel Comeaux, indicó que las autoridades todavía intentan determinar si los tiroteos ocurridos en el vecindario de Deep Ellum estuvieron relacionados. Los incidentes forman parte de una serie de sucesos violentos registrados en distintas partes del país durante el fin de semana de Halloween.

Comeaux indicó que ocurrieron tres tiroteos separados y que todavía se desconocen las razones que los provocaron. Añadió que se realizaron algunos arrestos, pero no precisó cuántas personas fueron detenidas ni los cargos que podrían enfrentar.

“Esta es una escena bastante grande. Está dispersa”, expresó Comeaux. “Estamos entrevistando en este momento a algunas personas que hemos arrestado y todavía intentamos determinar exactamente cómo se relacionan con todos los tiroteos ocurridos aquí”.

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Por otra parte, una persona murió y otras ocho resultaron heridas en un tiroteo masivo ocurrido la noche del sábado en las afueras del estadio Legion Field, en Birmingham, Alabama, después del partido anual de fútbol americano “Magic City Classic”, informó la Policía.

Michael Pickett, jefe del Departamento de Policía de Birmingham, indicó que la mayoría de los espectadores y las familias ya habían abandonado los terrenos del estadio después del partido. Sin embargo, el tiroteo ocurrió en las inmediaciones, donde había vendedores instalados a lo largo de Graymont Avenue.

Pickett dijo que estaba “muy agradecido de que no hubiera más personas heridas”.

Las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo no estaban claras.

El portavoz de la Policía, De’Rell Freeman, indicó que una persona había sido detenida y trasladada a la sede policial para ser interrogada. Además, las autoridades encontraron y aseguraron “múltiples armas”.

Alabama State y Alabama A&M son universidades históricamente afroamericanas y rivales deportivos cuyo encuentro anual se celebra desde hace más de 100 años. Cerca de 70,000 fanáticos asistieron al partido del sábado, en el que Alabama A&M se impuso 31-28. El evento atrae a algunas de las mayores multitudes del país para partidos de la división de fútbol americano universitario en la que compiten ambas instituciones.

El Magic City Classic tiene una historia tan arraigada que el entrenador de Alabama State, Eddie Robinson Jr., exjugador de la NFL y egresado de esa institución, propuso crear un Salón de la Fama dedicado al encuentro.

En Newark, Delaware, seis personas resultaron heridas de bala poco después de las 11:10 p.m. del sábado, cerca del recinto de la Universidad de Delaware, informó el teniente de la Policía de Newark, Greg D’Elia. Las seis víctimas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento.

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Un video compartido en las redes sociales mostró a varias personas corriendo para ponerse a salvo mientras huían de la escena. Un tramo de Main Street, en la ciudad, permaneció cerrado durante varias horas tras el tiroteo.

En otro incidente, un tiroteo ocurrido durante las primeras horas del domingo en Bloomington, Illinois, dejó muerta a una mujer de 19 años y a otra en condición crítica. Otras seis personas sufrieron heridas que no ponían en peligro sus vidas, aunque un comunicado del Departamento de Policía de la ciudad y de la Oficina del Médico Forense del condado de McLean no aclaró si esas personas presentaban heridas de bala.

El tiroteo ocurrió cerca del recinto de la Universidad Illinois Wesleyan. Bloomington está ubicada a unos 217 kilómetros (135 millas) al suroeste de Chicago.

Mientras tanto, en Fayetteville, Arkansas, seis personas fueron trasladadas a hospitales con heridas de bala tras un tiroteo ocurrido durante las primeras horas del domingo. La Policía informó en un comunicado que no se habían realizado arrestos.

Una investigación preliminar apunta a que una disputa precedió al tiroteo.

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