Declaran culpable a activista de California por rescatar pollos de planta Perdue Farms

San Francisco— Una activista de derechos de los animales de California que tomó cuatro pollos de una importante planta avícola de Perdue Farms fue declarada culpable el miércoles de conspiración, allanamiento y otros cargos y enfrenta varios años de cárcel.

Zoe Rosenberg, de 23 años, no negó haber tomado los animales de Petaluma Poultry, pero argumentó que no estaba infringiendo la ley porque estaba rescatando a las aves de una situación cruel. El juicio duró unas siete semanas en el condado de Sonoma, una zona agrícola del norte de California.

El jurado de Santa Rosa tardó menos de un día en declarar culpable a Rosenberg de todos los cargos. La activista de Direct Action Everywhere, o DxE, un grupo de derechos de los animales con sede en Berkeley, fue juzgada por dos cargos menores de allanamiento, un cargo menor de manipulación de un vehículo y un cargo grave de conspiración.

PUBLICIDAD

Rosenberg dijo que no se arrepiente de lo que hizo.

“No me disculparé por llevar animales enfermos y abandonados para que reciban atención médica”, dijo Rosenberg tras su condena. “Cuando vemos crueldad y violencia, podemos optar por ignorarla o intervenir e intentar hacer del mundo un lugar mejor. Yo elegí intervenir, y gracias a ello, Poppy, Ivy, Aster y Azalea están vivas hoy. Por eso, nunca me arrepentiré”.

El grupo nombró a las aves y las colocó en un santuario de animales.

Rosenberg salió del tribunal con un monitor de tobillo y habló brevemente con sus partidarios, que sostenían carteles que decían “Procesen a Petaluma Poultry” y “Derecho al rescate”. Les dijo que se dirigiría inmediatamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Sonoma e informaría sobre la crueldad animal en Petaluma Poultry.

“Vamos a ir ahora a denunciar a Petaluma Poultry y a pedirles que por favor hagan justicia a estos animales”, dijo.

El abogado de Rosenberg, Chris Carraway, dijo que la fiscalía está ignorando la crueldad criminal contra los animales en las granjas industriales del condado de Sonoma y que planea apelar el veredicto.

“El condado de Sonoma gastó más de seis semanas y cientos de miles de dólares de los contribuyentes para proteger a una corporación multimillonaria del rescate de cuatro pollos que valen menos de $25”, dijo Carraway en un comunicado. “Sin duda, la fiscalía nunca habría dedicado una fracción de este tiempo o dinero si los pollos hubieran estado muertos en una carnicería de supermercado”.

PUBLICIDAD

La sentencia de Rosenberg está prevista para el 3 de diciembre, cuando se enfrenta a una pena máxima de cárcel de 4 años y medio, dijo la fiscal del condado de Sonoma, Carla Rodriguez.

Rodríguez dijo en un comunicado que el veredicto afirma que nadie está por encima de la ley.

“Aunque respetamos el derecho de todos a la libre expresión, es ilegal allanar, perturbar negocios legítimos y poner en peligro a trabajadores y animales en la búsqueda de una agenda política o social”, dijo.

Petaluma Poultry ha dicho que DxE es un grupo extremista que pretende destruir la industria agrícola animal. La empresa dice que los animales no fueron maltratados.

“El veredicto del jurado lo deja claro: las creencias personales no justifican infringir la ley”, dijo Herb Frerichs, consejero general de Petaluma Poultry, en un comunicado. “Los miembros de DxE admitieron haber planeado y llevado a cabo actos ilegales - incluyendo allanamientos, robo de datos privados y robo de ganado - bajo el disfraz de activismo y para ganar publicidad”.

Frerichs dijo que la empresa apoya el derecho a la libertad de expresión y a las protestas legales, pero que esto no lo era.

Rosenberg testificó que se disfrazó de trabajadora de Petaluma Poultry utilizando una placa y un auricular falsos para llevarse a las aves, y luego publicó un video de sus acciones en las redes sociales.

Petaluma Poultry es una filial de Perdue Farms, uno de los mayores proveedores de aves de corral de Estados Unidos para las principales cadenas de supermercados.