“No existe una cláusula de desfinanciamiento de ‘porque no me gustas’ o ‘porque ya no me apetece’ en la ley federal que permita al Presidente eludir al Congreso por capricho”, dijo William Tong en un comunicado. “Desde sus primeros minutos en el cargo, Trump ha desfinanciado unilateralmente a nuestra policía, nuestras escuelas, nuestra atención médica y más. No puede hacer eso, y es por eso que una y otra vez lo hemos bloqueado en la corte y recuperado nuestros fondos”.