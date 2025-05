La demanda, presentada en nombre de la Northeast Organic Farming Association of New York , el Natural Resources Defense Council y el Environmental Working Group, argumentó que las eliminaciones violaban las reglas sobre el acceso de los ciudadanos a la información gubernamental.

La demanda fue presentada por Earthjustice y el Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia.

Un portavoz del USDA remitió a The Associated Press al Departamento de Justicia, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.