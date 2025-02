Departamento de Agricultura federal suspende becas para universidades históricamente negras

No está claro exactamente cuándo se suspendió el programa, pero algunos miembros del Congreso emitieron por primera vez declaraciones criticando la suspensión del programa el jueves. Se dejó un mensaje solicitando más detalles el sábado al USDA.

Las universidades afectadas incluyen Alabama A&M, Florida A&M, North Carolina A&T y la Universidad de Tuskegee en Alabama, entre otras.