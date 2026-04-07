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Donald Trump anuncia cese al fuego por dos semanas si Irán accede a reabrir el estrecho de Ormuz

Trump dijo que tomó la decisión tras hablar con funcionarios de Pakistán

7 de abril de 2026 - 6:57 PM

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El presidente Donald Trump. (Alex Brandon)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la tarde de este martes un cese al fuego que duraría dos semanas si Irán accede a reabrir el estrecho de Ormuz de manera “completa, de inmediato y con seguridad” para el tráfico marítimo.

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Trump sostuvo, en una publicación en su red social Truth Social que “tras conversar con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal Asim Munir, de Pakistán, quienes me solicitaron detener la fuerza destructiva que enviaría esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte reabrir el estrecho de Ormuz de manera segura, completa y de inmediato, entonces yo acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán por las próximas dos semanas”.

El presidente estadounidense había dado a Irán hasta las 8:00 p.m. de hoy para alcanzar un acuerdo que diera por finalizado el conflicto o, de lo contrario, enviaría a la nación “de regreso a la Edad de Piedra”.

Trump añadió que la Casa Blanca recibió una propuesta de diez puntos de parte de Irán que servirá como base para negociaciones rumbo a la paz.

“Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma”, afirmó Trump en la publicación.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson

En la mañana del martes, el presidente amenazó con acabar con “una civilización entera”, en referencia a Irán, si el país no aceptaba reabrir el estrecho de Ormuz.

“Una civilización entera morirá esta noche”, indicó Trump a primeras horas del martes en su red Truth Social, en momentos en que Estados Unidos e Israel llevaban a cabo una fuerte ofensiva contra infraestructura civil en Irán.

La ola de ataques del martes de Estados Unidos e Israel en contra de Irán incluyeron puentes, una planta petroquímica, la red ferroviaria y la isla de Jarg, sede de la mayor parte de la industria petrolera iraní.

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Breaking NewsDonald TrumpIrán
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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