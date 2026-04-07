Donald Trump anuncia cese al fuego por dos semanas si Irán accede a reabrir el estrecho de Ormuz
Trump dijo que tomó la decisión tras hablar con funcionarios de Pakistán
7 de abril de 2026 - 6:57 PM
7 de abril de 2026 - 6:57 PM
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la tarde de este martes un cese al fuego que duraría dos semanas si Irán accede a reabrir el estrecho de Ormuz de manera “completa, de inmediato y con seguridad” para el tráfico marítimo.
Trump sostuvo, en una publicación en su red social Truth Social que “tras conversar con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal Asim Munir, de Pakistán, quienes me solicitaron detener la fuerza destructiva que enviaría esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte reabrir el estrecho de Ormuz de manera segura, completa y de inmediato, entonces yo acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán por las próximas dos semanas”.
El presidente estadounidense había dado a Irán hasta las 8:00 p.m. de hoy para alcanzar un acuerdo que diera por finalizado el conflicto o, de lo contrario, enviaría a la nación “de regreso a la Edad de Piedra”.
Trump añadió que la Casa Blanca recibió una propuesta de diez puntos de parte de Irán que servirá como base para negociaciones rumbo a la paz.
“Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma”, afirmó Trump en la publicación.
En la mañana del martes, el presidente amenazó con acabar con “una civilización entera”, en referencia a Irán, si el país no aceptaba reabrir el estrecho de Ormuz.
“Una civilización entera morirá esta noche”, indicó Trump a primeras horas del martes en su red Truth Social, en momentos en que Estados Unidos e Israel llevaban a cabo una fuerte ofensiva contra infraestructura civil en Irán.
La ola de ataques del martes de Estados Unidos e Israel en contra de Irán incluyeron puentes, una planta petroquímica, la red ferroviaria y la isla de Jarg, sede de la mayor parte de la industria petrolera iraní.
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