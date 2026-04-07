Donald Trump anuncia cese al fuego por dos semanas si Irán accede a reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la tarde de este martes un cese al fuego que duraría dos semanas si Irán accede a reabrir el estrecho de Ormuz de manera “completa, de inmediato y con seguridad” para el tráfico marítimo.

Trump sostuvo, en una publicación en su red social Truth Social que “tras conversar con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal Asim Munir, de Pakistán, quienes me solicitaron detener la fuerza destructiva que enviaría esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte reabrir el estrecho de Ormuz de manera segura, completa y de inmediato, entonces yo acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán por las próximas dos semanas”.

El presidente estadounidense había dado a Irán hasta las 8:00 p.m. de hoy para alcanzar un acuerdo que diera por finalizado el conflicto o, de lo contrario, enviaría a la nación “de regreso a la Edad de Piedra”.

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Trump añadió que la Casa Blanca recibió una propuesta de diez puntos de parte de Irán que servirá como base para negociaciones rumbo a la paz.

“Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma”, afirmó Trump en la publicación.

1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 13 Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. Julia Demaree Nikhinson Compartir

En la mañana del martes, el presidente amenazó con acabar con “una civilización entera”, en referencia a Irán, si el país no aceptaba reabrir el estrecho de Ormuz.

“Una civilización entera morirá esta noche”, indicó Trump a primeras horas del martes en su red Truth Social, en momentos en que Estados Unidos e Israel llevaban a cabo una fuerte ofensiva contra infraestructura civil en Irán.