Donald Trump desplegará 300 efectivos de la Guardia Nacional en Illinois, dice el gobernador

Illinois - El gobierno del presidente Donald Trump planea federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, afirma el gobernador demócrata JB Pritzker.

Pritzker, quien calificó la medida como “absolutamente escandalosa y antiestadounidense”, dijo que, el sábado por la mañana, el Pentágono notificó a la Guardia Nacional de Illinois que las tropas serían convocadas. No especificó cuándo o dónde serían desplegadas, pero Trump ha amenazado durante mucho tiempo con enviar tropas a Chicago.

“Esta mañana, el Departamento de Guerra del gobierno de Trump me dio un ultimátum: llama a tus tropas, o lo haremos nosotros”, dijo Pritzker en un comunicado. “Es absolutamente escandaloso y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad”.

La escalada de la aplicación de la ley federal en Illinois sigue a otras medidas similares para combatir el crimen establecidas en otras partes del país, como Baltimore y Memphis. Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y como parte de su toma de control de la aplicación de la ley en Washington, D.C.

Pritzker dijo que la medida de Trump en Illinois era una “actuación fabricada” que alejaría de sus familias y de sus trabajos regulares a los miembros de la Guardia Nacional del estado.

“Para Donald Trump, esto nunca ha tenido que ver con la seguridad. Tiene que ver con el control”, dijo el gobernador, quien también señaló que las fuerzas del orden estatales, de los condados y locales se han coordinado para garantizar la seguridad de la instalación de ICE en Broadview, en las afueras de Chicago.

Funcionarios federales informaron sobre el arresto de 13 personas que protestaban el viernes cerca de la instalación de inmigración, la cual ha sido un objetivo frecuente durante la intensificación de la aplicación de la ley migratoria del gobierno de Trump este otoño.

El mandatario también dijo el 27 de septiembre que enviaría tropas federales a Portland, Oregon, y afirmó que la ciudad estaba devastada por la guerra. Pero las autoridades locales han indicado que muchas de sus afirmaciones y publicaciones en redes sociales parecen basarse en imágenes de 2020, cuando las manifestaciones y disturbios sacudieron la ciudad tras el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis.