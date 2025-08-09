Donald Trump destituye a Billy Long como comisionado del IRS

Washington— El presidente Donald Trump destituyó al exrepresentante estadounidense Billy Long como comisionado del Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés), menos de dos meses después de su confirmación, informó el viernes un funcionario de la Casa Blanca.

No quedó claro de inmediato el motivo de la destitución. Su rápida salida lo convierte en el comisionado del IRS con el mandato más corto confirmado por el Senado desde la creación del cargo en 1862.

Long declaró en redes sociales que Trump lo había nominado para un puesto de embajador.

“Es un honor servir a mi amigo, el presidente Trump, y estoy entusiasmado de asumir mi nuevo cargo como embajador en Islandia. Estoy encantado de responder a su llamado al servicio y profundamente comprometido con el avance de su ambiciosa agenda. ¡Nos esperan tiempos emocionantes!“, escribió el excongresista de Missouri en X.

PUBLICIDAD

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se desempeñará como comisionado interino del IRS, según el funcionario de la Casa Blanca, quien no estaba autorizado a hablar públicamente y habló bajo condición de anonimato.

La destitución de Long solo agrava la agitación en el recaudador de impuestos del país, que se ha visto afectado por la rotación de personal desde el comienzo del segundo mandato de Trump. El IRS cambió a cuatro líderes interinos antes de la confirmación de Long en junio y ha perdido una cuarta parte de su personal desde que el Departamento de Eficiencia Gubernamental se atrincheró en una misión autoproclamada para reducir el despilfarro, el fraude y el abuso.

Operativo del IRS por fraude y robo de identidad Agentes federales diligencian 86 órdenes de arresto en un operativo encabezado esta madrugada por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).

En un mensaje a los empleados del IRS tras su confirmación, Long habló sobre sus planes para sus primeros meses en el cargo, un hito que no alcanzó.

“En mis primeros 90 días planeo pedirles a ustedes, mis compañeros empleados, que me ayuden a desarrollar una nueva cultura aquí”, escribió Long. “Me importa mucho la cultura y estoy ansioso por desarrollar una que mejore sus vidas y las de los contribuyentes”.

En muchos sentidos, fue una elección inusual para el cargo. Durante su etapa en el Congreso, donde sirvió de 2011 a 2023, Long impulsó una legislación para eliminar el IRS. Long, exsubastador, no tenía experiencia en administración tributaria. El Senado confirmó a Long con una votación de 53 a 44, a pesar de las preocupaciones de los demócratas sobre el trabajo previo del republicano para una firma que promovió una exención fiscal fraudulenta durante la pandemia de coronavirus y sobre las contribuciones de campaña que recibió después de que Trump lo nominara.

PUBLICIDAD

Tras dejar el Congreso para presentar una candidatura fallida para el Senado de los Estados Unidos en 2022, Long trabajó con una firma que distribuyó el crédito fiscal por retención de empleados durante la pandemia. Ese programa de crédito fiscal fue finalmente clausurado después de que el entonces comisionado del IRS, Daniel Werfel, determinara que era fraudulento.

Los demócratas pidieron una investigación criminal sobre las conexiones de Long con otras presuntas lagunas legales en los créditos fiscales. Los legisladores alegan que firmas vinculadas a Long engañaron a inversores para que gastaran millones de dólares en la compra de créditos fiscales falsos.