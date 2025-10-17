Donald Trump expresa dudas sobre enviar misiles Tomahawk a Kiev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el viernes a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, tras indicar que no estaría dispuesto a vender a Kiev un sistema de misiles de largo alcance que los ucranianos dicen necesitar desesperadamente.

Zelensky llegó con sus principales asesores para analizar con Trump los más recientes acontecimientos durante un almuerzo, un día después de que el mandatario estadounidense y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieran una larga conversación telefónica para hablar del conflicto.

Al inicio de las conversaciones, Zelensky felicitó a Trump por el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza de la semana pasada y dijo que el mandatario estadounidense ahora tiene “impulso” para detener el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“El presidente Trump ahora tiene una gran oportunidad para terminar esta guerra”, añadió el presidente ucraniano.

El mandatario ucraniano también dijo que viajó a Washington con una “propuesta” en la que Ucrania podría proporcionar a Estados Unidos sus avanzados drones, mientras que Washington vendería a Kiev los misiles de crucero Tomahawk de largo alcance.

Trump dijo que creía que Ucrania fabrica drones “muy buenos” pero expresó su reticencia a utilizar el suministro estadounidense de Tomahawks.

“Tengo la obligación también de asegurarme de que estamos completamente abastecidos como país, porque nunca se sabe lo que va a pasar en la guerra y la paz”, dijo Trump.

En los últimos días, el mandatario estadounidense se había mostrado dispuesto a vender misiles de crucero Tomahawk de largo alcance a Ucrania, a pesar de que Putin advirtió que esa medida tensaría aún más las relaciones entre la Casa Blanca y el Kremlin.

Pero tras la llamada del jueves con Putin, Trump pareció rebajar las perspectivas de que Kiev obtenga los proyectiles, que tienen un alcance aproximado de 995 millas.

“Necesitamos los Tomahawks también para Estados Unidos”, dijo Trump. “Tenemos muchos, pero los necesitamos. Quiero decir que no podemos agotar las reservas de nuestro país”.

Zelensky buscaba armas que permitan a las fuerzas ucranianas atacar más lejos en territorio ruso y apuntar a instalaciones militares clave, instalaciones energéticas e infraestructura crítica. Según Zelensky, esto ayudaría a obligar a Putin a tomarse en serio los llamados de Trump a entablar negociaciones directas para poner fin a la guerra.

Pero Putin advirtió a Trump durante su conversación que suministrar los Tomahawks a Kiev “no cambiará la situación en el campo de batalla y, en cambio, causaría un daño sustancial a la relación entre nuestros países”, dijo Yuri Ushakov, asesor de política exterior del líder ruso.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, apuntó que las conversaciones sobre los misiles ya habían servido para empujar a Putin al diálogo. “La conclusión es que necesitamos continuar con pasos firmes. La fuerza puede impulsar realmente la paz”, dijo Sybiha en la plataforma social X el jueves por la noche.

Las autoridades ucranianas también han indicado que Zelensky planea apelar a los intereses económicos de Trump al tratar de discutir la posibilidad de establecer acuerdos energéticos con Estados Unidos.

Se prevé que el presidente de Ucrania ofrezca almacenar gas natural licuado estadounidense en instalaciones ucranianas, lo que permitiría la presencia estadounidense en el mercado energético europeo.

El mandatario adelantó su estrategia el jueves en reuniones con el secretario de Energía, Chris Wright, y directores de empresas energéticas estadounidenses, lo que lo llevó a publicar en X que es importante restaurar la infraestructura energética de Ucrania tras los ataques rusos y expandir “la presencia de empresas estadounidenses en Ucrania”.

La del viernes será la cuarta reunión cara a cara entre ambos mandatarios desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero, y la segunda en menos de un mes.

Tras la llamada del jueves, Trump anunció que se reunirá pronto con Putin en Budapest, Hungría, para analizar formas de poner fin a una guerra que dura ya más de tres años. Además, acordaron que sus principales asesores, incluido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se verán la próxima semana en un lugar no revelado.

El presidente estadounidense dijo el viernes que estaba “por determinar” si Zelensky participaría en las conversaciones en Hungría, sugiriendo que una “doble reunión” con los líderes de los países en conflicto era probablemente la opción más viable para unas conversaciones productivas.

“Estos dos líderes no se agradan el uno al otro, y queremos que sea cómodo para todos”, añadió Trump.

Antes de hablar con Putin, el republicano había mostrado signos de creciente frustración con su homólogo ruso.

El mes pasado, anunció que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio drástico con respecto a sus constantes pedidos a Kiev para que hiciera concesiones que facilitasen el final de la guerra.

Como ya hizo en su campaña electoral en 2024, Trump insistió en que pondría fin rápidamente la guerra, pero sus esfuerzos de paz parecieron estancarse tras una ofensiva diplomática en agosto, cuando celebró una cumbre con Putin en Alaska y una reunión en la Casa Blanca con Zelensky y aliados europeos.

Esos encuentros convencieron a Trump de que estaba cerca de organizar conversaciones directas entre Zelensky y Putin. Pero el líder ruso no ha mostrado interés alguno en reunirse con su homólogo ucraniano, y Moscú solo ha intensificado sus bombardeos sobre Ucrania.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que Putin lo estuviera engañando, Trump reconoció que era una posibilidad, pero dijo que confiaba en poder manejar al líder ruso.