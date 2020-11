Washington - El presidente saliente, Donald Trump, afirmó este sábado que ama Nueva York pero que no enviará los primeros lotes de la futura vacuna contra el COVID-19 allí por su gobernador, Andrew Cuomo.

“¡AMO NUEVA YORK! Como todo el mundo sabe, la administración de Trump ha producido una gran VACUNA segura mucho antes de lo previsto. Otra administración habría tomado cinco años. El problema es que el gobernador de Nueva York Cuomo dijo que se retrasaría en usarla, y otros estados LA QUIEREN AHORA”, dijo el mandatario en un hilo de tuits.

“No podemos desperdiciar tiempo y solo podemos dar la Vacuna a aquellos estados que la usen inmediatamente. Por eso el retraso de Nueva York. Muchas vidas se van a salvar, pero estamos preparados para cuando ellos lo estén (en Nueva York). ¡Dejen de politiquear!”, zanjó el mandatario saliente.

El viernes Trump amenazó con no distribuir los primeros lotes de la futura vacuna contra el COVID-19 a Nueva York por Cuomo, que ha sido uno de los mayores críticos de la gestión de su administración de la pandemia.

“El gobernador Cuomo nos tendrá que decir cuándo está preparado porque de otra manera no podemos entregarla a un estado que no se lo dará a su gente inmediatamente”, indicó Trump en una intervención en la rosaleda de la Casa Blanca, la primera en ocho días y después de que proyecciones de medios de comunicación dieran la victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre al demócrata Joe Biden.

Trump agregó el viernes: Cuomo “no confía de dónde viene la vacuna. Estas vienen de las mayores compañías del mundo, los mayores laboratorios del mundo, pero no confía en el hecho de que es la Casa Blanca, esta administración, por lo que no la entregaremos a Nueva York hasta que tengamos autorización para hacerlo, y me duele decir eso”.

Poco después, el propio Cuomo respondió en declaraciones a la cadena de televisión MSNBC que lo que había dicho Trump “no es cierto. Sorpresa, sorpresa”.

“He sido un oponente franco a muchas de las políticas de Trump durante los últimos cuatro años”, indicó el gobernador neoyorquino, quien recordó que el presidente saliente perdió las elecciones en su estado por un amplio margen y que está siendo investigado en Nueva York por fraude fiscal.

Nueva York fue en los primeros meses el epicentro de la pandemia en EE.UU. y, aunque el número de casos se ha multiplicado en varios estados conforme ha ido avanzando el año, todavía es el primero en la cifra de muertos, 33,993, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

En las últimas semanas, Cuomo había anunciado que responsables del estado revisarían la futura vacuna contra el COVID-19 y que recomendaría a los neoyorquinos que no se vacunaran hasta que las autoridades de Nueva York completaran el proceso.