26 de agosto de 2025
88°bruma
Donald Trump promete represalias contra países con impuestos digitales a la tecnología de Estados Unidos

El presidente arremetió contra las regulaciones que “perjudican a las empresas tecnológicas” estadounidenses

26 de agosto de 2025 - 1:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Banderas de la Unión Europea ondean en Bruselas. (Foto AP) (Virginia Mayo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bruselas— El presidente Donald Trump prometió imponer nuevos aranceles y restricciones en las exportaciones a los países con impuestos digitales o regulaciones que afecten a las empresas tecnológicas estadounidenses.

RELACIONADAS

Aunque el presidente no mencionó lugares específicos, sus comentarios fueron tomados como una amenaza contra las normas digitales de la Unión Europea (UE) para frenar a empresas como Google, Apple y Meta.

En una publicación en Truth Social el lunes por la noche, Trump dijo que se “pondría de pie ante los países que atacan a nuestras increíbles empresas tecnológicas estadounidenses”.

“Los impuestos digitales, la legislación sobre servicios digitales y las regulaciones sobre mercados digitales están diseñados para dañar o discriminar a la tecnología estadounidense”.

La UE, compuesta por 27 naciones, ha tomado medidas enérgicas contra las grandes empresas tecnológicas con normas de gran alcance. La Ley de Servicios Digitales del bloque tiene como objetivo limpiar las redes sociales y las plataformas en línea, y su Ley de Mercados Digitales está diseñada para evitar los monopolios digitales, bajo la amenaza de fuertes multas por incumplimiento.

Algunos países individuales de la UE, como Francia, Italia y España, tienen un impuesto sobre los servicios digitales, al igual que Gran Bretaña.

El presidente Donald Trump envió cartas a una decena de países notificando sobre la imposición de nuevos aranceles en agosto.Myanmar tendrá un arancel de 40%. Sus principales exportaciones a Estados Unidos, son: ropa, artículos de cuero, mariscos.Se anunció un arancel de 20% a Filipinas.
1 / 18 | FOTOS: Trump añade a más países a su lista de nuevos aranceles. El presidente Donald Trump envió cartas a una decena de países notificando sobre la imposición de nuevos aranceles en agosto. - Jacquelyn Martin

La administración de Trump siempre ha despreciado las regulaciones tecnológicas de la UE y las empresas tecnológicas se han irritado contra ellas.

El presidente también se quejó de que las grandes empresas tecnológicas chinas obtienen “pase completo” de las reglas. “Esto debe terminar”, dijo, y prometió que “a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias”, “impondría aranceles adicionales sustanciales” a las exportaciones de la nación infractora a los Estados Unidos y también “instituiría restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos”.

La Comisión Ejecutiva de la UE respondió asegurando que “son los derechos soberanos de la UE y sus estados miembros regular las actividades económicas en nuestro territorio, que son consistentes con nuestros valores democráticos”, dijo el portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, en una rueda de prensa.

La última descarga de Trump se produce una semana después de que Washington y Bruselas publicaran una declaración conjunta sobre su acuerdo comercial que incluía una promesa de “abordar las barreras injustificadas al comercio digital”.

En junio, el presidente amenazó con suspender las conversaciones comerciales con Canadá obligó al primer ministro Mark Carney por el plan de Ottawa de imponer un impuesto sobre los servicios digitales a las empresas de tecnología, lo que obligó a Carney a abandonar el impuesto.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
