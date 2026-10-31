Dos estados demandan por el arco de Trump

WASHINGTON — Se multiplican los recursos judiciales contra el arco conmemorativo propuesto por el presidente Donald Trump: el Distrito de Columbia (D.C. ) y Virginia presentaron el sábado demandas ante un tribunal federal, mientras que el Gobierno afirma que la construcción podría comenzar ya la próxima semana.

En estos momentos hay tres demandas judiciales que solicitan que se paralicen las posibles obras de un monumento que se elevaría 250 pies (76 metros) en una zona de césped junto al puente que cruza el río Potomac y conecta la ciudad con el Cementerio Nacional de Arlington. Esto haría que el arco fuera 100 pies (30 metros) más alto que la Estatua de la Libertad, desde su base hasta la punta de la antorcha.

La jueza federal de distrito Tanya Chutkan ya está valorando dictar una orden para suspender el proyecto hasta que se resuelva la demanda original presentada contra la Administración Trump por tres veteranos de la Guerra de Vietnam y un historiador de arquitectura. El viernes celebró una vista, pero no tomó ninguna medida de inmediato, aunque afirmó que actuaría con celeridad.

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En la última demanda, dos fiscales generales, Brian Schwalb, de Washington, y Jay Jones, de Virginia, sostienen que “tan pronto como los demandados inicien las obras de este proyecto, causarán un daño irreparable tanto al Distrito como a Virginia”. La ubicación del arco se encuentra en el centro de una importante arteria de tráfico entre el Distrito y Virginia, en el núcleo monumental de la capital, en una isla que se extiende a ambos lados del río Potomac. Durante los tres años que durará la construcción, el proyecto “The Arch” provocará inevitablemente atascos de tráfico entre ambas jurisdicciones, generará contaminación y escorrentía de aguas pluviales en el Potomac, entorpecerá los servicios de emergencia y planteará numerosos retos adicionales”.

Al igual que los demandantes originales, también solicitan una orden de alejamiento provisional que frene los planes de la Administración de iniciar las obras de forma inminente.

La demanda plantea dudas sobre cómo la interrupción del tráfico afectaría a las respuestas de emergencia en una región en la que las operaciones conjuntas son la norma, incluida la colisión en vuelo ocurrida en enero de 2025 entre un helicóptero militar y un avión de pasajeros, en la que fallecieron 67 personas.

El Gobierno republicano, en un escrito judicial reciente, afirmó que tenía previsto solicitar la aprobación definitiva del proyecto —uno de los favoritos de Trump— en la reunión del jueves de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y, posiblemente, iniciar las obras ese mismo día, a pesar de las dos demandas judiciales que estaban entonces pendientes.

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El viernes, el Gobierno presentó un plan de 106 páginas para el arco, en el que se prevé una estructura gigantesca de más de 12 plantas de altura que incluye una enorme estatua de bronce de la Dama de la Libertad con alas y sosteniendo una antorcha con una llama eterna. La estructura contaría con un mirador con vistas hacia el este y el oeste, una “azotea acondicionada” y dos entreplantas.