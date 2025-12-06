Opinión
Dos reos rompen muro deteriorado de una cárcel y se fugan en Luisiana

Un tercer recluso que participó de la huida se quitó la vida cuando fue localizado

6 de diciembre de 2025 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Keith Eli, de 24 años, de Opelousas, uno de los reos que se fugó de una cárcel en el suroeste de Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. (Departamento de policía de St. Landry Parish) (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos reclusos acusados de crímenes violentos, incluyendo un intento de asesinato en segundo grado, estaban prófugos después de escapar de una cárcel en el suroeste de Luisiana el miércoles retirando trozos de una pared deteriorada y usando sábanas para escalar un muro, dijeron las autoridades. Un tercer recluso que participó en la fuga se suicidó cuando fue localizado.

RELACIONADAS

Fue la última fuga de una cárcel en Luisiana. A principios de año, diez reclusos huyeron de una prisión en Nueva Orleans tras arrastrarse por un agujero detrás de un inodoro. No fue hasta cinco meses después –tras hallar el lugar de los hechos con un mensaje que decía “Too Easy LoL” (“Demasiado fácil, hahaha”), acusaciones entre funcionarios sobre quién era el responsable y una búsqueda que abarcó varios estados– cuando los presos fueron recapturados.

En la huida del miércoles por la mañana de la cárcel de la parroquia de St. Landry participaron tres reos. El jefe de policía Bobby J. Guidroz, que supervisa la prisión ubicada en Opelousas, a unas 130 millas al noroeste de Nueva Orleans, dijo que “los reclusos descubrieron una parte deteriorada de una zona alta de la pared y, con el tiempo, retiraron el mortero, lo que les permitió quitar bloques de concreto y lograr una salida”.

Emplearon “sábanas y otros objetos” para escalar la pared exterior y “dejarse caer” sobre el techo del primer piso, antes de “bajar al suelo”, explicó Guidroz en un comunicado.

Por el momento no se han facilitado más datos sobre la huida. Guidroz dijo que se llevará a cabo una investigación interna.

El departamento de policía identificó a los dos reclusos fugados que aún están prófugos como Keith Eli, de 24 años y natural de Opelousas, que enfrenta un cargo de intento de asesinato en segundo grado, y Johnathan Jevon Joseph, también de 24 años y de Opelousas, que tiene varias acusaciones en su contra, incluyendo cómplice de violación en primer grado.

El tercer preso, Joseph Allen Harrington, de 26 años, de Melville, que estaba acusado de varios delitos graves como allanamiento de morada, se suicidó después de ser encontrado, señaló el jefe de la policía de Port Barre, Deon Boudreaux, por teléfono.

Jevon Joseph, de 24 años, de Opelousas, uno de los reos que se fugó de una cárcel en el suroeste de Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. (Departamento de policía de St. Landry Parish)
Jevon Joseph, de 24 años, de Opelousas, uno de los reos que se fugó de una cárcel en el suroeste de Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. (Departamento de policía de St. Landry Parish) (The Associated Press)

Después de que un informante que reconoció a Harrington le dijera el jueves a la policía que había sido visto empujando una bicicleta eléctrica negra, un agente vio la bici en una casa cercana. La policía usó un altavoz para pedirle a Harrington que abandonara la vivienda, y luego escucharon un disparo. El hombre fue encontrado muerto en el interior. Se había disparado con un rifle de caza, explicó Boudreaux.

El portavoz del departamento de policía, el mayor Mark LeBlanc, no tenía constancia de un intento de fuga similar en el penal en el pasado, pero apuntó que cualquiera intentará hacerlo si tiene tiempo suficiente y una oportunidad.

“Estos tres fueron un poco más creativos que en años anteriores”, dijo.

No hay indicios creíbles de que los prófugos hayan abandonado la parroquia, por lo que LeBlanc advirtió a los residentes que protejan sus hogares y vehículos.

“Están acusados de delitos violentos y sabemos que están desesperados por escapar”, apuntó y agregó que cualquiera que ayude a los fugitivos será procesado.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
