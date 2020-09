Washington - La senadora republicana Lisa Murkowski anunció este domingo que se opone a que se cubra la vacante dejada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos por la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre, con lo que son ya dos las legisladoras conservadoras que lo rechazan.

“Durante semanas he afirmado que no apoyaría ocupar una potencial vacante en el Tribunal Supremo tan cerca de las elecciones. Lamentablemente lo que entonces era hipotético ahora es nuestra realidad, pero mi postura no ha cambiado”, dijo Murkowski, que representa al estado de Alaska, en un comunicado.

“No respaldé aceptar una nominación (de un juez al Supremo) ocho meses antes de las elecciones de 2016 para cubrir la vacante que dejó el juez (Antonin) Scalia -recordó-. Ahora estamos incluso más cerca de las elecciones de 2020, a menos de dos meses, y creo que deben aplicarse los mismos estándares”.

De esta manera Murkowski se une a la senadora republicana por Maine Susan Collins en su oposición a que Ginsburg sea reemplazada en el Supremo antes de los comicios.

PUBLICIDAD

Collins consideró el sábado que “la decisión de un nombramiento vitalicio para el Tribunal Supremo debería ser hecha por el presidente que sea elegido el 3 de noviembre”.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email “Mi madre me dijo que fuera una dama. Y para ella, eso significaba ser tu propia persona, ser independiente”. (Craig Fritz)

“El Estado controlando a una mujer significaría negarle su plena autonomía e igualdad”. En la foto, la jueza junto al presidente Bill Clinton en 1993. (Doug Mills)

Sobre sus opiniones disidentes | "Mis opiniones disidentes, al igual que mis escritos, tienen la intención de persuadir. Y a veces uno debe ser contundente al decir cuán equivocada es la decisión del Tribunal". (DOUG MILLS)

"Así que ahora la percepción es, sí, las mujeres llegaron para quedarse. Y cuando a veces me preguntan '¿Cuándo habrá suficientes (mujeres en el Tribunal Supremo)?' y digo 'cuando hay nueve', la gente se sorprende. Pero había nueve hombres, y nadie ha planteado nunca una pregunta sobre eso ". En la foto, Ruth Bader Ginsburg jura como jueza asociada del Supremo. (Marcy Nighswander)

Sobre la igualdad en el matrimonio | “En los últimos años, la gente ha dicho: 'así soy'. Y otros miraron a su alrededor, y descubrimos que es nuestro vecino de al lado, los queremos mucho, o es el mejor amigo de nuestro hijo, o incluso nuestro hijo. Creo que a medida que más y más personas salieron y dijeron que 'esto es quien soy ', el resto de nosotros reconocimos que son uno de los nuestros ". (J. Scott Applewhite)

“Las mujeres solo tendrán verdadera igualdad cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de levantar a la próxima generación". (Jacquelyn Martin)

"Desearía que hubiese una manera de poder agitar una varita mágica y recuperar cuando la gente se respetaba entre sí y el Congreso estaba trabajando por el bien del país y no solo en el marco del partido. Algún día habrá grandes personas, grandes elegidos representantes que dirán, 'basta de tonterías, seamos el tipo de Legislatura que debería tener Estados Unidos'. Espero todavía estar viva cuando llegue ese día". En la foto, seguidores rinden tributo a la jueza tras su muerte. (Alex Brandon) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

El viernes Ginsburg falleció a los 87 años dejando una vacante en esa corte, y Trump ya adelantó este sábado su intención de nombrar a su sustituto la próxima semana y que sería posiblemente una mujer, después de que líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, prometiera que sometería a voto en el hemiciclo al nominado del mandatario.

Con Ginsburg, el Supremo tenía cinco jueces conservadores y cuatro progresistas, con lo que si Trump logra la confirmación de su nominado apuntalaría aún más el predominio conservador, que podría durar décadas y adoptar decisiones de calado en asuntos como el aborto o la inmigración, fundamentales para su base de votantes.

Los jueces de ese tribunal son designados por el presidente y confirmados en el Senado.

Los republicanos son mayoría en la Cámara Alta con 53 de los 100 escaños, y necesitarían 51 votos para confirmar al nominado por Trump para el Supremo, con lo que solo pueden perder tres respaldos antes de que el presidente de la Cámara, el vicepresidente del país Mike Pence, pudiera emitir un voto de desempate.

Si aparte de Collins y de Murkowski, otros dos senadores republicanos se oponen a celebrar la confirmación del nominado por Trump antes de las elecciones, los demócratas tendrían entonces apoyo suficiente para evitar que se produjera la nominación.