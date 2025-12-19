Opinión
Suscriptores
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Papa nombra a pastor proinmigrantes como obispo de la diócesis de Florida

El reverendo Manuel de Jesús Rodríguez dirigirá la diócesis de Palm Beach, donde se encuentra la finca Mar-a-Lago de Donald Trump

19 de diciembre de 2025 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El reverendo Manuel Rodríguez ha sido un firme defensor de los inmigrantes, que constituyen la mayoría de los 17,000 feligreses de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, la mayor parroquia de la diócesis de Brooklyn. (Brittainy Newman)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Papa León XIV nombró el viernes obispo de Palm Beach, Florida, al reverendo Manuel de Jesús Rodríguez, actualmente párroco de una iglesia predominantemente hispana en el barrio de Queens, en Nueva York.

La diócesis alberga la finca Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, cuyas duras políticas de inmigración han suscitado las objeciones de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.

Rodríguez ha sido un firme defensor de los inmigrantes, que constituyen la mayoría de los 17,000 feligreses de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, la mayor parroquia de la diócesis de Brooklyn, que también supervisa iglesias en Queens.

“Nunca, nunca, nunca esperé nada parecido a esto”, dijo Rodríguez a The Associated Press en una entrevista telefónica el viernes desde Palm Beach, donde estaba visitando un refugio para personas sin hogar.

“Incluso tengo un poco de miedo. Pero confío en la ayuda de Dios”, dijo. “Una cosa que puedo decirles es que esta diócesis es una diócesis de sacerdotes trabajadores y de gente trabajadora, y yo estoy aquí para ayudar”.

La diócesis de Palm Beach cuenta con unos 260,000 católicos y 54 parroquias y misiones. En su página web, la diócesis informó de que Rodríguez será ordenado e instalado en una fecha futura durante una misa en la Catedral de San Ignacio de Loyola.

León XIV salió el jueves, Día de Acción de Gracias, en su primer viaje apostólico como líder de la Iglesia católica. En la foto, el pontífice habla con periodistas dentro del avión camino a Ankara, Turquía. (Photo by Domenico Stinellis / POOL / AFP) León llegó el jueves a Turquía, donde se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para transmitir un mensaje de paz. El papa rezó en un memorial por las víctimas de la explosión.
1 / 50 | De Turquía al Líbano: así fue el primer viaje de León XIV como papa. León XIV salió el jueves, Día de Acción de Gracias, en su primer viaje apostólico como líder de la Iglesia católica. En la foto, el pontífice habla con periodistas dentro del avión camino a Ankara, Turquía. (Photo by Domenico Stinellis / POOL / AFP) - DOMENICO STINELLIS

De nacionalidad dominicana

Rodríguez nació en la República Dominicana y se ordenó sacerdote en 2004, en la capital, Santo Domingo. Dirigía la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio de Corona, Queens, de mayoría latina, cuando más de 100 de sus feligreses murieron a causa del COVID-19.

A principios de este año, Rodríguez se unió a numerosos líderes religiosos de todo Estados Unidos que expresaron su preocupación por cómo la represión de la inmigración lanzada por la administración de Trump había sembrado el miedo dentro de sus congregaciones favorables a los migrantes.

En su nuevo cargo, dirigirá la diócesis donde se encuentra Mar-a-Lago, la inmensa finca de Trump en el sur de Florida. Trump ha llamado al complejo el “Centro del Universo”.

“El presidente está haciendo cosas muy buenas, no sólo para Estados Unidos, sino para el mundo. Pero cuando se trata de los migrantes, la política de inmigración, queremos ayudar”, dijo Rodríguez. “Queremos ayudar al presidente como iglesia porque creemos que podemos hacerlo mejor... que la forma en que lo estamos haciendo ahora”.

Algunos líderes eclesiásticos han condenado la represión migratoria de Trump, diciendo que se dirige a feligreses sin antecedentes penales que ahora tienen demasiado miedo para salir de casa para asistir a misa, comprar comida o buscar atención médica.

En muchas parroquias de inmigrantes, los niños nacidos en Estados Unidos tienen padres en el país ilegalmente. Algunos de estos padres han firmado declaraciones juradas de cuidadores, que designan a un tutor legal, con la esperanza de que sus hijos se mantengan fuera de los centros de acogida en caso de que sean detenidos.

“Cuando se trata de hacer cumplir las leyes de inmigración, no deberíamos centrarnos en deportar a niños de 5 años, 12 años, 9 años, gente que nunca ha cometido ningún delito. Así que estamos aquí para ayudar. Estamos dispuestos a ayudar, y si Dios quiere, lo haremos”, dijo Rodríguez.

Rodríguez dijo que está en línea con la Iglesia católica, que defiende incondicionalmente los derechos de los migrantes, aunque reconoce el derecho de las naciones a controlar sus fronteras.

“La posición de la Iglesia sobre este importante y urgente asunto ha quedado meridianamente clara por los obispos de Estados Unidos”, dijo.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

Reto para los obispos católicos

El Vaticano anunció el nombramiento de Rodríguez al día siguiente de compartir que el Papa León había aceptado la renuncia del cardenal católico conservador Timothy Dolan, quien dirigía la arquidiócesis de Nueva York y también tenía vínculos con Trump, incluyendo rezar en su inauguración a principios de este año y ser nombrado miembro de su Comisión de Libertad Religiosa.

En algunas cuestiones, como una mayor inclusión de las personas LGBTQ+, los obispos estadounidenses están divididos. Pero en materia de inmigración, incluso los líderes católicos conservadores están del lado de los inmigrantes.

Durante su asamblea general a principios de este año, los obispos estadounidenses emitieron un inusual “mensaje especial” criticando la deportación masiva de migrantes por parte de la administración Trump y su “vilipendio” en el actual debate migratorio. También lamentaron el miedo y la ansiedad que las redadas de inmigración han sembrado en las comunidades, y la negación de atención pastoral a los migrantes en los centros de detención.

Los obispos católicos de Estados Unidos cerraron su programa de reasentamiento de refugiados de larga data después de que la administración Trump detuvo la financiación federal para la ayuda al reasentamiento.

Rodríguez dijo que la Iglesia siempre estará dispuesta a defender la dignidad de los pobres y los migrantes, que durante generaciones “han contribuido al crecimiento de Estados Unidos.”

“No hay que demonizar a los inmigrantes... Los buenos inmigrantes que están aquí para trabajar duro por sus familias comparten muchos de nuestros valores fundamentales”, afirmó. “No hay que rechazarlos ni tratarlos con dureza, sino tratarlos con respeto y dignidad. Esa es la idea, y el Papa León nos respalda en esto”.

Breaking NewsPapa León XIVFloridaDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
