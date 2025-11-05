Elecciones del martes fueron un silencioso reproche a Donald Trump para muchos votantes, según encuesta

El presidente Donald Trump no estaba en la boleta electoral en las elecciones del martes, pero muchos votantes en contiendas clave tomaron su decisión en oposición a él o lo consideraron irrelevante, según la Encuesta de Votantes de AP.

Difícilmente fue un respaldo a sus casi 10 meses de regreso en la Casa Blanca.

Ese tema se desarrolló en las contiendas para gobernador en Nueva Jersey y Virginia, la contienda por la alcaldía en la Ciudad de Nueva York y una propuesta estatal para rediseñar los distritos congresionales en California.

La Encuesta de Votantes de AP, que encuestó a más de 17,000 votantes en esos lugares, encontró que la mayoría de los votantes desaprobaban el desempeño de Donald Trump como presidente, y muchos pensaron que su enfoque agresivo hacia la inmigración había ‘ido demasiado lejos’.

Los republicanos y aquellos que se inclinan hacia el Partido Republicano fueron más propensos a decir que Donald Trump no fue un factor para su voto, aunque la mayoría aprueba su desempeño laboral.

PUBLICIDAD

Pocos emitieron un voto para apoyar a Donald Trump, mientras que más querían oponerse a él.

A la mayoría de los presidentes les va mal en las elecciones fuera de ciclo que se producen un año después de sus victorias en la Casa Blanca, y Donald Trump encajó sólidamente en ese patrón, ya que los demócratas se jactaron de victorias en las contiendas clave del martes.

Tanto en Virginia como en Nueva Jersey, un poco menos de la mitad de los votantes dijeron que Donald Trump ‘no fue un factor’ en sus respectivos votos para gobernador. Además de algunas publicaciones en redes sociales y tele-mítines el lunes por la noche, Donald Trump hizo poco para ayudar a los candidatos republicanos en esos estados.

Alrededor de 6 de cada 10 votantes en la contienda por la alcaldía de la Ciudad de Nueva York dijeron que Donald Trump no jugó un papel en su decisión. Eso a pesar de su amenaza de retirar fondos federales si el candidato demócrata Zohran Mamdani ganaba, y su respaldo en redes sociales a Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York. Los votantes de la Ciudad de Nueva York eligieron a Mamdani para ser su próximo alcalde, preparando un posible enfrentamiento con la administración de Donald Trump.

Para aquellos que identificaron a Donald Trump como un factor, fue en su desventaja.

Aproximadamente 4 de cada 10 votantes en Nueva Jersey y Virginia dijeron que estaban emitiendo votos para oponerse a Donald Trump. Menos dijeron que estaban votando para mostrar su apoyo al presidente republicano.

PUBLICIDAD

Donald Trump pesó más en la mente de los votantes de California, quienes estaban votando sobre una propuesta para determinar si se redistribuirían los escaños del Congreso del estado a favor de los demócratas. Todo el esfuerzo está diseñado para refutar los esfuerzos de Donald Trump para rediseñar los distritos congresionales en estados republicanos con el objetivo específico de preservar la mayoría republicana en la Cámara en las contiendas de mitad de período del próximo año.

Solo alrededor de 4 de cada 10 votantes de California dijeron que Donald Trump no influyó en su decisión. Pero aproximadamente la mitad dijo que estaba votando para objetar a Donald Trump. Aproximadamente 1 de cada 10 votantes de California dijo que estaba votando en apoyo a él.

Los votantes en gran medida desaprobaron a Donald Trump, y muchos emitieron votos en consecuencia.

Muchos votantes desaprueban cómo se ha desempeñado Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca en enero. Eso podría ser un problema para los candidatos republicanos, ya que Donald Trump ha hecho de la lealtad a él una necesidad para los candidatos del Partido Republicano.

Solo alrededor de 4 de cada 10 votantes en Virginia y Nueva Jersey aprueban cómo el presidente está manejando su trabajo. La aprobación fue aún menor en los bastiones demócratas de California y la Ciudad de Nueva York, donde cerca de dos tercios de los votantes desaprueban su liderazgo hasta ahora.

Como era de esperar, los votantes que eran más propensos a desaprobarlo eran más propensos a decir que estaban señalando su aversión hacia él al emitir un voto. Mientras tanto, los votantes a quienes les gusta el desempeño laboral de Donald Trump eran más propensos a decir que el presidente no fue un factor en su elección.

PUBLICIDAD

La mayoría de los votantes republicanos en Virginia y Nueva Jersey aprobaron el desempeño de Donald Trump como presidente, pero eso no significó que lo vieran como un motivador importante. Alrededor de 6 de cada 10 republicanos en ambos estados dijeron que Donald Trump no fue un factor en su voto.

Muchos votantes estaban descontentos con el enfoque de Donald Trump sobre la inmigración.

En 2024, Donald Trump capitalizó las preocupaciones de los votantes sobre los cruces fronterizos por parte de inmigrantes sin estatus legal.

Este año, la inmigración quedó muy por detrás de los problemas económicos para los votantes cuando se les pidió que pensaran en cuál es el problema más importante que enfrenta su estado o ciudad. No fue una preocupación principal para los votantes en ninguno de los cuatro estados donde se realizó la Encuesta de Votantes de AP. La encuesta también encontró que muchos votantes estaban descontentos con el enfoque agresivo de Donald Trump sobre las deportaciones y arrestos de inmigrantes que se cree que están en el país ilegalmente.

Los votantes en California, Nueva Jersey, la Ciudad de Nueva York y Virginia fueron más propensos a decir que las acciones de la administración de Donald Trump sobre la aplicación de la ley de inmigración habían ‘ido demasiado lejos’ que ‘han sido correctas’ o ‘no han ido lo suficientemente lejos’.

Pero los votantes en Virginia y Nueva Jersey estaban divididos casi por igual sobre si su próximo gobernador debería cooperar con la administración de Donald Trump en la aplicación de la ley de inmigración.

PUBLICIDAD

Los votantes en la Ciudad de Nueva York y California se opusieron de manera más definitiva. Alrededor de 6 de cada 10 votantes en cada lugar dijeron que sus líderes no deberían estar cooperando con la Casa Blanca en la aplicación de la ley de inmigración.